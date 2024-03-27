У Запоріжжі змінять режим проїзду між берегами Дніпра, щоб розвантажити ГЕС

Після атаки росіян на запорізьку ДніпроГЕС у місті розробляють нову схему руху між берегами Дніпра, щоб розвантажити греблю від транспорту і забезпечити комфортний та безпечний проїзд.

Про намір переглянути механізм сполучення між лівим та правим берегом на своїй сторінці у Telegram повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Планується зробити рух новим мостом через Хортицю двостороннім замість одностороннього. Також зміниться режим роботи проїзду самою греблею ДніпроГЕС, а транспортні потоки спрямують на менш навантажені вулиці, для чого замінять дорожні знаки та розмітку.