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У Запоріжжі змінять режим проїзду між берегами Дніпра, щоб розвантажити ГЕС

Рух новим мсотом на острів Хортиця зроблять двостороннім.

У Запоріжжі змінять режим проїзду між берегами Дніпра, щоб розвантажити ГЕС
Нарада за участю голови ОВА Івана Федорова
Фото: Telegram

Після атаки росіян на запорізьку ДніпроГЕС у місті розробляють нову схему руху між берегами Дніпра, щоб розвантажити греблю від транспорту і забезпечити комфортний та безпечний проїзд.

Про намір переглянути механізм сполучення між лівим та правим берегом на своїй сторінці у Telegram повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Планується зробити рух новим мостом через Хортицю двостороннім замість одностороннього. Також зміниться режим роботи проїзду самою греблею ДніпроГЕС, а транспортні потоки спрямують на менш навантажені вулиці, для чого замінять дорожні знаки та розмітку.

 

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