В Києві вибухотехніки вилучили бойову частину ракети

Поліцейські виявили уламок ракети з вибуховою речовиною та детонаторами, вагою понад 20 кг.

Вчора, 25 березня, під час атаки росіян на Київ уламки ракет впали на території Печерського, Солом’янського та Дарницького районів столиці.

Про це повідомила пресслужба Поліції Києва.

Сьогодні, 26 березня, у приватному секторі Солом’янського району вибухотехніки поліції Києва вилучили бойову частину ракети.

Поліцейські за декілька сот метрів від приватних будинків виявили уламок ракети з вибуховою речовиною та детонаторами, вагою понад 20 кг.

Вибухотехніки від’єднали детонатори від залишку бойової частини та вилучили їх для подальшого знищення в умовах полігону.

Поліція Києва закликає громадян бути обачними, при виявленні невідомих предметів в жодному разі не проводити будь-які маніпуляції з ними. Ці предмети можуть бути вибухонебезпечними та токсичними. У разі виявлення такої знахідки одразу слід телефонувати на спецлінію “102”.