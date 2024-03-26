Уряд пустять під ніж: які міністерства скоротять?
Уряд пустять під ніж: які міністерства скоротять?
Унаслідок удару по Києву зруйновано частину художньої академії імені Бойчука
Унаслідок удару по Києву зруйновано частину художньої академії імені Бойчука
Стратегічні бомбардування. Рутина
Стратегічні бомбардування. Рутина
​​Вирішальний двобій збірних України й Ісландії за путівку на Євро-2024
​​Вирішальний двобій збірних України й Ісландії за путівку на Євро-2024
Київ зазнав атаки ворога, є пошкодження і поранені внаслідок падіння уламків (доповнено)
Київ зазнав атаки ворога, є пошкодження і поранені внаслідок падіння уламків (доповнено)
​“Стрибок мангуста”. Два роки по тому
​“Стрибок мангуста”. Два роки по тому
Україна, Грузія і Боснія та Герцеговина можуть отримати статус кандидатів у НАТО (уточнено)
Україна, Грузія і Боснія та Герцеговина можуть отримати статус кандидатів у НАТО (уточнено)
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
ГоловнаСуспільствоВійна

В Києві вибухотехніки вилучили бойову частину ракети

Поліцейські виявили уламок ракети з вибуховою речовиною та детонаторами, вагою понад 20 кг.

В Києві вибухотехніки вилучили бойову частину ракети
В Києві вибухотехніки вилучили бойову частину ракети
Фото: Пресслужба Поліції Києва

Вчора, 25 березня, під час атаки росіян на Київ уламки ракет впали на території Печерського, Солом’янського та Дарницького районів столиці.

Про це повідомила пресслужба Поліції Києва.

Сьогодні, 26 березня, у приватному секторі Солом’янського району вибухотехніки поліції Києва вилучили бойову частину ракети.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Поліцейські за декілька сот метрів від приватних будинків виявили уламок ракети з вибуховою речовиною та детонаторами, вагою понад 20 кг.

Вибухотехніки від’єднали детонатори від залишку бойової частини та вилучили їх для подальшого знищення в умовах полігону.

Поліція Києва закликає громадян бути обачними, при виявленні невідомих предметів в жодному разі не проводити будь-які маніпуляції з ними. Ці предмети можуть бути вибухонебезпечними та токсичними. У разі виявлення такої знахідки одразу слід телефонувати на спецлінію “102”.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies