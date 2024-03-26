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Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря РНБО

Замість Данілова президент призначив секретарем РНБО Олександра Литвиненка, який займав посаду голови Служби зовнішньої розвідки.

Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря РНБО
Олексій Данілов
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). 

Про це йдеться в указі президента №186/2024 від 26 березня 2024 року. 

“Звільнити Данілова Олексія Мячеславовича з посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони України”, – зазначено в документі.

Замість Данілова президент призначив секретарем РНБО Олександра Литвиненка, який займав посаду голови Служби зовнішньої розвідки.

Також Зеленський призначив нового голову Служби зовнішньої розвідки. Ним став Олег Іващенко.

Хто такий Олександр Литвиненко

У 2013 році закінчив Королівський коледж оборонних наук (RCDS), Велика Британія; у 2009 році – Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "правознавство"; у 1994 році – Інститут криптографії, зв’язку і інформатики Академії ФСК РФ за спеціальністю "прикладна математика" (люстраційну перевірку пройшов у 2015 році).

Вільно володіє українською, російською, англійською.

Кар'єру почав у 1994 як офіцер СБУ, де працював чотири роки. Потім – старший консультант, завідувач відділу, заступник директора – завідувач відділу, перший заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень. (За сумісництвом: асистент, доцент, професор Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1998–2007, 2010–2014)

06.2005 – 12.2007 – Керівник Управління, Експертної комісії, Департаменту державної безпеки Апарату Ради національної безпеки і оборони України.

12.2007 – 08.2009 – заступник начальника Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення Служби безпеки України.

08.2009 – 05.2010 – радник директора Інституту проблем національної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України.

06.2010 – 03.2014 – заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень.

05.04.2014 – 13.08.2019 – заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

13.08.2019 – 23.07.2021 – Директор Національного інституту стратегічних досліджень.

Із 23.07.2021 – Голова Служби зовнішньої розвідки України.

Доктор політичних наук, професор, Заcлужений діяч науки і техніки України

Нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

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