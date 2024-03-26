Зеленський призначив нового голову Служби зовнішньої розвідки

Новим головою Служби зовнішньої розвідки став Олег Іващенко. Відповідний указ опублікований на сайті президента.

Попередній очільник, Олександр Литвиненко, став секретарем Ради національної безпеки і оборони. Олексій Данілов, який займав цю посаду, поки що звільнений без нового призначення.

"Призначити Іващенка Олега Івановича Головою Служби зовнішньої розвідки України", – йдеться в підписаному президентом указі.

Публічних даних про Олега Іващенко немає, зокрема на сайті СЗР. На сайті служби була інформація лише про керівника Олександра Литвиненка та його першого заступника Андрія Алєксєєнка.

Литвиненко очолював службу з 23 липня 2021 року.

Згідно з відкритими даними, Олег Іванович Іващенко має звання генерал-майора та знаходиться в розпорядження Головного управління розвідки Міноборони України, пише ZN.UA.

У 2021 році людину з ім'ям Олег Іващенко Генштаб згадував як першого заступника начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України.