Росіяни вдарили ракетами по Новогродівці на Донеччині. Є жертви

Унаслідок ракетних ударів зруйновані ангар, адміністративна будівлю, пошкоджено два нежитлові приміщення, два приватні будинки, гуртожиток.

У ніч на вівторок, 26 березня, росіяни завдали два ракетні удари по місту Новогродівка Донецької області. Внаслідок атаки є руйнування.

Про це повідомив глава Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Росіяни випустили по місту дві ракети. Внаслідок атаки загинула 23-річна дівчина, ще одна жінка дістала легкі поранення.

Через ракетні удари зруйновані ангар та адміністративна будівля, пошкоджено два нежитлові приміщення, два приватні будинки, гуртожиток.

Очільник ОВА закликав жителів прифронтових населених пунктів Донецької області евакуюватися з прифронтових населених пунктів.