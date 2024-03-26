Ексдепутата Херсонської облради звинувачують у колабораціонізмі

Колишньому депутату Херсонської обласної ради від проросійської партії заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності. Він очолював один із заводів у місті Каховка та був засновником благодійного фонду.
Про це зазначили у Херсонській обласній прокуратурі.
"За даними слідства, 50-річний підозрюваний добровільно пішов на співпрацю із ворогом та у грудні 2022 року за протекції місцевого "гауляйтера" обійняв посаду "начальника відділу освіти Каховської військово-цивільної адміністрації", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на цій посаді чоловік контролював створення умов для освітнього процесу за російським законодавством, сприяв отриманню вчителями та вихователями паспортів держави-агресора.
Також він організовував виплату заробітної плати працівникам шкіл та дитячих садків у рублях.
- Поліцейські підозрюють у колабораціонізмі 39-річного херсонця. Правоохоронці встановили, що у другій половині літа 2022 чоловік добровільно зайняв посаду так званого “декана факультету інформаційних технологій та дизайну” у псевдоуніверситеті.
- Чинну депутатку Херсонської обласної ради, яку підозрюють у колабораційній діяльності, відправили під варту без права внесення застави.
- Повідомили про підозру 25 "правоохоронцям", які перейшли на бік окупантів у Херсонській області. За роботу на ворога "народним міліціонерам" загрожує до 15 років позбавлення волі.