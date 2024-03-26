Ексдепутата Херсонської облради звинувачують у колабораціонізмі

Зрадник обійняв посаду "начальника відділу освіти Каховської військово-цивільної адміністрації" і допомагав виплачувати працівникам освіти зарплату у рублях.

Колишньому депутату Херсонської обласної ради від проросійської партії заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності. Він очолював один із заводів у місті Каховка та був засновником благодійного фонду.

Про це зазначили у Херсонській обласній прокуратурі.

"За даними слідства, 50-річний підозрюваний добровільно пішов на співпрацю із ворогом та у грудні 2022 року за протекції місцевого "гауляйтера" обійняв посаду "начальника відділу освіти Каховської військово-цивільної адміністрації", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на цій посаді чоловік контролював створення умов для освітнього процесу за російським законодавством, сприяв отриманню вчителями та вихователями паспортів держави-агресора.

Також він організовував виплату заробітної плати працівникам шкіл та дитячих садків у рублях.