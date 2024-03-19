Правоохоронці підозрюють у колабораціонізмі “декана” псевдоуніверситету

Поліцейські підозрюють у колабораціонізмі 39-річного херсонця. Правоохоронці встановили, що у другій половині літа 2022 року чоловік добровільно зайняв посаду так званого “декана факультету інформаційних технологій та дизайну” у псевдоуніверситеті. Окупанти створили його на базі захопленого Херсонського національного технічного університету.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.
“Після призначення псевдодекан, використовуючи отримані повноваження, вчинив дії, спрямовані на впровадження стандартів освіти держави-агресора в навчальному закладі”, - йдеться у повідомленні.
Чоловік забезпечував здійснення освітнього процесу російською мовою, а також особисто “викладав” навчальні дисципліни. Також він видавав розпорядчі документи, якими затверджувались старости та куратори академічних груп, забезпечував управління та керівництво організацією навчальної, виховної та культурно-масової роботи факультету та кафедрами, які входили в його структуру.
Дії підозрюваного кваліфікували за ознаками ч. 3 ст. 111-1 “Колабораційна діяльність” Кримінального кодексу України. Йому заочно повідомлено про підозру, за вчинення злочину проти основ національної безпеки України підозрюваному загрожує 3 роки ув’язнення.
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