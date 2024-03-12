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Поліцейські повідомили про підозру в пособництві окупантам “голові сільради”

Зокрема, чоловік агітував підтримати приєднання окупованої території Херсонщини до складу Росії.

Поліцейські повідомили про підозру в пособництві окупантам “голові сільради”
Правоохоронці Херсонщини повідомили про підозру в пособництві окупантам “голові сільради”
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

Слідчі поліції заочно повідомили про підозру у пособництві окупантам 31-річному жителю Скадовського району Херсонської області, який у другій половині літа 2022 року добровільно пішов на співпрацю з окупаційною владою.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Підозрюваний погодився зайняти у рідному селі посаду так званого “глави тєріторіального управлєнія Міхайловского сєльского совєта”.

“В першу чергу так званий "голова сільради" зайнявся контролем за розміщенням атрибутики російської федерації на пам’ятках і адміністративних будівлях та агітацією щодо необхідності створення “уголков досуга і інформірованія житєлєй” у приміщеннях магазинів, що знаходились у Михайлівці та Новомиколаївці”, - йдеться у повідомленні. 

До початку нового навчального року чоловік організував і здійснив забезпечення Михайлівської школи російськими підручниками, зокрема “історія Росіі”. 

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На “святі Першого дзвоника” він виступив із промовою, в якій агітував учнів середніх і старших класів поїхати до Севастополя для участі в освітній програмі “унівєрсітєтскіє смєни”.

Так званий “голова” доносив окупаційній адміністрації інформацію про проукраїнські настроєних місцевих жителів та учасників АТО. Він організовував та займався розселенням російських військових у будинках, з яких на підконтрольну Україні територію виїхали мешканці.

Підозрюваний постійно агітував місцевих жителів агітацію отримувати паспорти РФ, переоформлювати бізнес та земельні ділянки відповідно до законодавства окупантів, закликав людей працевлаштовуватися до установ і закладів, які працюють за стандартами РФ. Він також агітував взяти участь у незаконному референдумі й підтримати приєднання окупованої території Херсонської області до складу Росії.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

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