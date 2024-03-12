Артснаряди та боєприпаси: Данія надасть Україні великий пакет військової допомоги

Міністерство оборони Данії анонсувало шістнадцятий великий пакет військової допомоги Україні, вартість приблизно 2,3 млрд данських крон (330 мільйонів доларів), до якого увійдуть, зокрема, артилерійські самохідні установки CAESAR, самохідні 120-мм міномети та відповідні боєприпаси.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони Данії.

"Артилерійські та мінометні системи дуже потрібні Україні. Цим пакетом ми робимо значний внесок в українську боротьбу за свободу у вигляді додаткових артилерійських систем CAESAR та супутніх боєприпасів. Ця допомога надається у співпраці з нашими союзниками і є важливим сигналом того, що ми підтримуємо Україну", – сказав міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.

Виділені гроші підуть на співфінансування для закупівлі самохідних установок CAESAR у співпраці з Францією та артилерійських снарядів калібру 155 мм у співпраці з Естонією та Чеською Республікою.

"Потрібна велика політична та економічна воля, щоб Європа виконала свої амбіції щодо підтримки України. Особливо це стосується артилерійських боєприпасів. Цим пакетом допомоги ми показуємо Україні та нашим європейським союзникам, що Данія має волю і здатність продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", – зазначив міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен.

Допомога Данії