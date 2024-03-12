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Артснаряди та боєприпаси: Данія надасть Україні великий пакет військової допомоги

Вартість пакета складає приблизно 330 мільйонів доларів. 

Артснаряди та боєприпаси: Данія надасть Україні великий пакет військової допомоги
Фото: Олексій Резніков

Міністерство оборони Данії анонсувало шістнадцятий великий пакет військової допомоги Україні, вартість приблизно 2,3 млрд данських крон (330 мільйонів доларів), до якого увійдуть, зокрема, артилерійські самохідні установки CAESAR, самохідні 120-мм міномети та відповідні боєприпаси.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони Данії.

"Артилерійські та мінометні системи дуже потрібні Україні. Цим пакетом ми робимо значний внесок в українську боротьбу за свободу у вигляді додаткових артилерійських систем CAESAR та супутніх боєприпасів. Ця допомога надається у співпраці з нашими союзниками і є важливим сигналом того, що ми підтримуємо Україну", – сказав міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.

Виділені гроші підуть на співфінансування для закупівлі самохідних установок CAESAR у співпраці з Францією та артилерійських снарядів калібру 155 мм у співпраці з Естонією та Чеською Республікою.

"Потрібна велика політична та економічна воля, щоб Європа виконала свої амбіції щодо підтримки України. Особливо це стосується артилерійських боєприпасів. Цим пакетом допомоги ми показуємо Україні та нашим європейським союзникам, що Данія має волю і здатність продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", – зазначив міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен.

Допомога Данії

  • 23 лютого Данія підписала двосторонню безпекову угоду з Україною, яка передбачає підтримку українців на суму 1,8 млрд євро в цьому році. Данія також підтримуватиме зусилля із забезпечення цілісного потенціалу F-16 через авіаційну коаліцію: надання винищувачів, боєприпасів, тренажерів, навчання, обслуговування.
  • Також у лютому прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен повідомила, що країна погодила пакет військової допомоги Україні на 1,7 млрд крон (247,40 млн доларів). Декілька днів перед тим у Данії анонсували передачу Україні всієї артилерії. 
  • У січні ця країна виділила 12 млн євро на кіберзахист України. Кошти підуть на проєкти з кібербезпеки Збройних сил України та Міністерства оборони України.
  • Крім того Данія навчає українських пілотів на винищувачах F-16 і заявляє, що ці літаки можуть з'явитися в Україні до літа.
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