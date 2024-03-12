Харківський район потрапив під російські обстріли

12 березня окупанти обстріляли Харківський район.
Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"15:18 у Харківському районі зафіксовано 3 ворожі «прильоти». Попередньо без постраждалих", - повідомив очільник області.
Синєгубов додав, що наразі встановлюють тип озброєння та інші деталі атаки.
- У ніч на 12 березня російська армія скинула керовану авіабомбу на житловий район Куп'янська Харківської області. Зруйнована п'ятиповерхівка, внаслідок вибуху виникли декілька пожеж.
- Напередодні окупанти завдали ударів по місту Вовчанськ і Куп'янському районі. Також росіяни запустили ракети С-300 у напрямку села Кутузівка. Внаслідок обстрілів постраждали четверо людей.