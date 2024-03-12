Харківський район потрапив під російські обстріли

Синєгубов додав, що наразі встановлюють тип озброєння та інші деталі атаки.

"15:18 у Харківському районі зафіксовано 3 ворожі «прильоти». Попередньо без постраждалих", - повідомив очільник області.

Наразі встановлюють тип озброєння та інші подробиці атаки.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies