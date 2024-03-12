Після першого саміту миру країни-учасниці мають розробити план і передати його Росії

Перша зустріч лідерів цивілізованих держав на інавгураційному саміті миру в Швейцарії повинна відбутися наприкінці весни, але дати ще не визначені.
На цій зустрічі мають сформувати чіткий план і список країн, які готові втілювати шлях до справедливого миру. Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час інтерв'ю французьким медіа.
"А після цього – розробити цей план у деталях, технічно, і відповідні держави повинні його передати представникам Російської Федерації... прийняли цей план або не прийняли – але це вже інше. Ми покажемо, що ми хочемо миру, але це не просто пауза для того щоб Путін готувався... Тут повинні бути кроки до закінчення війни. Тільки дії", – сказав він.
- Після того як переговори між українською і російською делегаціями припинилися навесні 2022, українська влада відкидає політико-дипломатичні перемовини з Кремлем, допоки він не виведе своїх окупантів. Допоки тривали переговорні раунди, Росія не припиняла чинити звірства і атакувати українські населені пункти. Восени Зеленський закріпив неможливість перемовин із Володимиром Путіним своїм указом. Однак нещодавно Київ почав говорити про можливість переговорів, але лише за українською формулою миру.
- Голова президентського офісу Андрій Єрмак сказав, що незабаром у Швейцарії відбудеться перший саміт щодо української формули миру. Учасниками стануть різні країни, але росіян на захід не запрошують. А от на другий саміт, вважає Єрмак, росіян можна покликати. "На другому саміті може бути така ситуація, що ми запросимо разом представників Російської федерації, де їм буде представлений цей план, на той випадок якщо хто там на той час буде представляти країну-агресора, захоче дійсно припинити цю війну і повернутися до справедливого миру", – сказав Єрмак.
- Президент Зеленський, коментуючи це, сказав, що на першому саміті Україна розраховує на створення плану, після чого технічно країни працюватимуть щодо кожної з криз, утворених війною, та підготують документ подібно до того, як це було з зерновою ініціативою. "Це не значить, що Росія прийме цей документ. Ніхто не може гарантувати, хто там буде з їх боку, ми не знаємо. Але ми говоримо, що цей документ буде представлений перемовниками російській стороні. І ми будемо готові до другого саміту до відповідних дипломатичних кроків", – наголосив він, зазначивши, що Україні потрібен справедливий мир.
- Українська формула миру включає десять пунктів, зокрема відновлення територіальної цілісності до кордонів 1991.