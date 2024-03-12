Після першого саміту миру країни-учасниці мають розробити план і передати його Росії

Перша зустріч лідерів цивілізованих держав на інавгураційному саміті миру в Швейцарії повинна відбутися наприкінці весни, але дати ще не визначені.

На цій зустрічі мають сформувати чіткий план і список країн, які готові втілювати шлях до справедливого миру. Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час інтерв'ю французьким медіа.

"А після цього – розробити цей план у деталях, технічно, і відповідні держави повинні його передати представникам Російської Федерації... прийняли цей план або не прийняли – але це вже інше. Ми покажемо, що ми хочемо миру, але це не просто пауза для того щоб Путін готувався... Тут повинні бути кроки до закінчення війни. Тільки дії", – сказав він.