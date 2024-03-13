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Українські безпілотники атакували Новошахтинський нафтопереробний завод в РФ. Підприємство зупинило роботу

Українська розвідка зауважила, що цей об'єкт держава-агресор використовує у військових цілях.

Українські безпілотники атакували Новошахтинський нафтопереробний завод в РФ. Підприємство зупинило роботу
Ілюстративне фото: бійці Сил оборони з українським безпілотником
Фото: Telegram/Zelenskiy

Безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України атакували 13 березня Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області РФ, після чого підприємство зупинило роботу, повідомляє “Українська правда” із посиланням на джерело у відомстві і російські ЗМІ. 

"Триває планова робота ГУР", – сказав співрозмовник ГУР.

Він наголосив, що цей об'єкт держава-агресор використовує у військових цілях.

Російські ЗМІ спочатку повідомляли, що на підльоті до Новошахтинська було знищено три БпЛА. Пізніше губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що українські БпЛА впали на територію Новошахтинського заводу нафтопродуктів і технологічні об'єкти підприємства зупинено. При цьому, за словами російського чиновника, загиблих і поранених немає.

  • Сьогодні вранці джерела LB.ua у СБУ повідомили, що СБУ атакувала дронами одразу три найбільших нафтопереробних заводи в Росії. Ці заходи спрямовані на зменшення економічного потенціалу агресора. 
  • Уночі та вранці в різних регіонах Росії заявили про обстріли та атаки безпілотників. У російському місті Рязань загорівся нафтопереробний завод. У Воронезькій області також повідомили про атаку десятків безпілотників. Телеграм-канал ASTRA пише, що область зазнала "потужного обстрілу" в районі військового аеродрому. У Ленінградській області губернатор повідомив про збиття БпЛА на підльоті до нафтопереробного заводу. Він запевняє, що руйнувань немає. Губерантор Бєлгородської області заявив, що внаслідок обстрілу 45 000 росіян залишилися без електропостачання, одна людина поранена. 
  • Різноманітні вибухи і пожежі спостерігали громадяни країни-агресора і вчора. У зв'язку з атакою НПЗ "Лукойла" був змушений припинити роботу в Нижньогородській області.
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