Українські безпілотники атакували Новошахтинський нафтопереробний завод в РФ. Підприємство зупинило роботу

Українська розвідка зауважила, що цей об'єкт держава-агресор використовує у військових цілях.

Безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України атакували 13 березня Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області РФ, після чого підприємство зупинило роботу, повідомляє “Українська правда” із посиланням на джерело у відомстві і російські ЗМІ.

"Триває планова робота ГУР", – сказав співрозмовник ГУР.

Він наголосив, що цей об'єкт держава-агресор використовує у військових цілях.

Російські ЗМІ спочатку повідомляли, що на підльоті до Новошахтинська було знищено три БпЛА. Пізніше губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що українські БпЛА впали на територію Новошахтинського заводу нафтопродуктів і технологічні об'єкти підприємства зупинено. При цьому, за словами російського чиновника, загиблих і поранених немає.