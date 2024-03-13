У Одеській області правоохоронці викрили мережу розповсюдження наркотиків та психотропів на Одещині та по всій території України.
"Нелегальний "бізнес" організували четверо одеситів, серед них двоє чоловіків та двоє жінок. Головним організатором наркоугруповання виявилась 29-річна жінка", – йдеться у повідомленні ДПСУ.
Група спеціалізувались на розповсюдженні та збуті майже всього спектру наркотиків: "креку", канабісу, амфетаміну, та Alfa PVP. Для пошуку наркозалежних клієнтів підозрювані використовували телеграм канали та соціальні мережі, а розповсюджували наркотики через курʼєрів та поштові відправлення.
Як йдеться у повідомленні, щомісячний дохід зловмисників від заняття наркобізнесом, за цінами "чорного ринку" становив понад 2 млн 250 тисяч грн.
Правоохоронці документували незаконну діяльність злочинного угрупування впродовж декількох місяців.
"Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання підозрюваних, у поштових відділеннях та в особистому транспортному засобі правоохоронці вилучили понад 4 кілограми різних наркотиків, мобільні телефони, банківські картки, електронні ваги, подрібнювач, поліетиленові вакуумні пакети", – додали у ДПСУ.
Наразі усіх чотирьох учасників злочинної схеми затримали, їм повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.
- Правоохоронці викрили групу підозрюваних, які організували в Києві та області п'ять нарколабораторій та склад для зберігання виготовленої продукції. Також, за даними слідства, вони налагодили збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території України. Всього правоохоронці вилучили наркотиків на 30 млн гривень та майна на 300 тис. доларів.
- На Тернопільщині ліквідували злочинну організацію, яка розповсюджувала наркотики в Україні та країнах ЄС. 6 учасникам міжрегіональної злочинної організації повідомлено про підозру у контрабанді, виробництві і розповсюдженні наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.
- За 2023 рік поліція вилучила майже 3 тонни наркотичних речовин. За цінами “чорного ринку” орієнтовна вартість виявлених заборонених речовин перевищує 785 млн гривень.