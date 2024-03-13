Щомісячний дохід зловмисників, за цінами "чорного ринку" становив понад 2 млн 250 тисяч грн.

У Одеській області правоохоронці викрили мережу розповсюдження наркотиків та психотропів на Одещині та по всій території України.

"Нелегальний "бізнес" організували четверо одеситів, серед них двоє чоловіків та двоє жінок. Головним організатором наркоугруповання виявилась 29-річна жінка", – йдеться у повідомленні ДПСУ.

Група спеціалізувались на розповсюдженні та збуті майже всього спектру наркотиків: "креку", канабісу, амфетаміну, та Alfa PVP. Для пошуку наркозалежних клієнтів підозрювані використовували телеграм канали та соціальні мережі, а розповсюджували наркотики через курʼєрів та поштові відправлення.

Як йдеться у повідомленні, щомісячний дохід зловмисників від заняття наркобізнесом, за цінами "чорного ринку" становив понад 2 млн 250 тисяч грн.

Правоохоронці документували незаконну діяльність злочинного угрупування впродовж декількох місяців.

"Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання підозрюваних, у поштових відділеннях та в особистому транспортному засобі правоохоронці вилучили понад 4 кілограми різних наркотиків, мобільні телефони, банківські картки, електронні ваги, подрібнювач, поліетиленові вакуумні пакети", – додали у ДПСУ.

Фото: ДПСУ Викрили наркоторговців на Одещині

Фото: ДПСУ Викрили наркоторговців на Одещині

Наразі усіх чотирьох учасників злочинної схеми затримали, їм повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Фото: ДПСУ Викрили наркоторговців на Одещині

Фото: ДПСУ Викрили наркоторговців на Одещині