6 учасникам міжрегіональної злочинної організації повідомлено про підозру у контрабанді, виробництві і розповсюдженні наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

На Тернопільщині ліквідували злочинну організацію, яка виготовляла й розповсюджувала наркотики в Україні та країнах ЄС.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, злочинна організація діяла у Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Київській областях та Республіці Польща. Її учасники виробляли та розповсюджували психотропні речовини на території України та країн Європейського Союзу.

Підозрювані у нарколабораторіях виготовляли психотропні речовини, які доставляли клієнтам поштою, через інтернет-магазини в Telegram-каналах та шляхом закладок у різних населених пунктах.

За попередніми підрахунками, щомісячний прибуток від незаконної діяльності становив понад 20 млн грн.

Затримано 2 співорганізаторів, які створили та здійснювали безпосереднє керівництво злочинною організацією, та 4 виконавців, які виготовляли, розфасовували й збували психотропні речовини.

Проведено 34 санкціонованих обшуки, у тому числі за місцем розташування двох нарколабораторій. Під час обшуків вилучено 5 кг Альфа-PVP, 2 кг канабісу, 600 закладок із вмістом амфетаміну, лабораторне обладнання для виготовлення психотропних речовин, близько 500 л прекурсорів, понад 200 тис грн, 4 автомобілі, 40 мобільних телефонів, комп’ютерну техніку, банківські картки.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Раніше СБУ і Нацпол повідомили про ліквідацію 5 нарколабораторій, які працювали на торговців психотропами з Близького Сходу та ЄС. Вони діяли у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Черкаській та Сумській областях. Щомісяця у лабораторіях виробляли понад 80 кг наркотиків та психотропів на більше ніж 40 млн грн.