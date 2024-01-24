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Незаконне збагачення, побиття підлеглого, наркозбут: справу голів обласного та районного ТЦК на Рівненщині скерували до суду

Наразі обвинувачені перебувають під вартою.

Незаконне збагачення, побиття підлеглого, наркозбут: справу голів обласного та районного ТЦК на Рівненщині скерували до суду
Фото: скріншот

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно керівників обласного та районного територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на Рівненщині.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

Очільник обласного ТЦК та СП обвинувачується у застосуванні насильства щодо підлеглого, грабежі та набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави, активів, вартість яких перевищує її законні доходи (ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст.426-1, ч. 4 ст. 186, ст. 368-5 КК України). Керівник районного ТЦК та СП – у пособництві до застосування насильства щодо підлеглого, незаконному придбанні та зберіганні психотропних речовин у великих розмірах та схилянні до вживання психотропних речовин (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1, ч. 2 ст. 307, ч. ч. 1, 2 ст. 315 КУ України).

Розслідуванням встановлено, що обласний воєнком завдав підлеглому кілька ударів битою, принижував і повчав його, оскільки дізнався, що солдат співпрацює із правоохоронними органами. Таким чином він намагався з’ясувати, чию саме протиправну діяльність солдат хотів викрити. У той час, коли посадовець бив військового, це фіксував на камеру його колега – начальник районного ТЦК та СП.

Згодом правоохоронці встановили, що останній вживав психотропні речовини та здійснював їх збут. У ході обшуків виявлено та вилучено зіп-пакети з амфетаміном загальною вагою 11 г, відеозапис, знаряддя побиття солдата та інші речові докази.

Крім цього, у ході досудового розслідування встановлено, що посадовець обласного ТЦК та СП володіє незадекларованими статками. Серед прихованого майна 2 вантажні автомобілі, земельні ділянки та недобудований готель на гірськолижному курорті у Карпатах. Загальна сума незаконного збагачення сягнула понад 52 млн грн. У грудні 2023 року усе це передано в АРМА. 

Військові звільненні із займаних посад і зараховані у розпорядження. Наразі вони перебувають під вартою.

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