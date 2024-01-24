У ​Мінкультури пояснили, кого з культурних діячів можуть забронювати від мобілізації

Бронювання військовозобов'язаних діячів культури, які не є працівниками стратегічних підприємств, закладів та організацій, неможливе і не відбувається.
Про це заявив в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв, передає "Інтерфакс-Україна".
"На сьогодні бронювання військовозобов'язаних реалізується в тих підприємствах та закладах, зокрема культурної та інформаційної сфери, які належать до категорії стратегічних. У кожному закладі культури та інформаційної сфери, яка належить до стратегічного напряму, ми забезпечили бронювання 50% військовозобов'язаних. Це, зокрема, і Суспільне телебачення, і Укрінформ, і деякі інші медіаорганізації та телеканали", – сказав він.
На запитання, як він ставиться до питання бронювання діячів культури в ширшому розумінні, в. о. міністра заявив, що це – "непросте питання".
"Я можу вам сказати, що є випадки, коли, на мій погляд, людина робить досить серйозний внесок у посилення обороноздатності України, у посилення стійкості суспільства, у посилення позицій України за кордоном, що теж дуже важливо. Кожен і кожна з нашої сфери робить свій внесок у майбутню перемогу. Хтось їде на фронт, хтось працює в прифронтовій зоні, займається волонтерською діяльністю, багато працює з нашими військовими в шпиталях, хтось виступає за кордоном, збирає кошти для наших Збройних сил. Хтось працює в закладах культури, де вони працювали до цього, і люди ходять, дивляться їхні вистави, дивляться концерти, читають книжки цих людей", – додав він.
Карандєєв наголосив, що це – важливі люди для української культури, як загалом культура важлива для забезпечення стійкості та збереження національної ідентичності.
У липні минулого року уряд розширив перелік професій для бронювання військовозобов'язаних.
Що відбувається з проєктом закону про мобілізацію
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Профільний парламентський комітет почав розгляд нового законопроєкту щодо мобілізації ще 4 січня. Для доповіді тоді приїхали Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Сергій Шаптала та міністр оборони Рустем Умєров.
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На засіданні комітету вирішили прибрати норму, що дозволяла би відправляти повістки електронною поштою, повідомив заступник голови комітету із питань оборони Єгор Чернєв. За його словами, це неможливо проконтролювати і неможливо з'ясувати, чи людина таку повістку отримала.
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Також було питання щодо призову людей із інвалідністю – Рада хоче, щоб, як і раніше, усі групи таких осіб не підлягали мобілізації.
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Перед цим антикорупційний комітет виявив низку норм у документі, які можуть призвести до корупційних ризиків.
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Нарешті 11 січня засідала погоджувальна рада, опісля голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що законопроєкт про мобілізацію повернули на доопрацювання Кабміну.
- Міноборони вже підготувало нову редакцію законопроєкту про мобілізацію з урахуванням всіх пропозицій, погоджених із депутатами на засіданнях комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.