У ​Мінкультури пояснили, кого з культурних діячів можуть забронювати від мобілізації

Бронювання здійснюється в тих підприємствах та закладах, що належать до категорії стратегічних.

Бронювання військовозобов'язаних діячів культури, які не є працівниками стратегічних підприємств, закладів та організацій, неможливе і не відбувається.

Про це заявив в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв, передає "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні бронювання військовозобов'язаних реалізується в тих підприємствах та закладах, зокрема культурної та інформаційної сфери, які належать до категорії стратегічних. У кожному закладі культури та інформаційної сфери, яка належить до стратегічного напряму, ми забезпечили бронювання 50% військовозобов'язаних. Це, зокрема, і Суспільне телебачення, і Укрінформ, і деякі інші медіаорганізації та телеканали", – сказав він.

На запитання, як він ставиться до питання бронювання діячів культури в ширшому розумінні, в. о. міністра заявив, що це – "непросте питання".

"Я можу вам сказати, що є випадки, коли, на мій погляд, людина робить досить серйозний внесок у посилення обороноздатності України, у посилення стійкості суспільства, у посилення позицій України за кордоном, що теж дуже важливо. Кожен і кожна з нашої сфери робить свій внесок у майбутню перемогу. Хтось їде на фронт, хтось працює в прифронтовій зоні, займається волонтерською діяльністю, багато працює з нашими військовими в шпиталях, хтось виступає за кордоном, збирає кошти для наших Збройних сил. Хтось працює в закладах культури, де вони працювали до цього, і люди ходять, дивляться їхні вистави, дивляться концерти, читають книжки цих людей", – додав він.

Карандєєв наголосив, що це – важливі люди для української культури, як загалом культура важлива для забезпечення стійкості та збереження національної ідентичності.

У липні минулого року уряд розширив перелік професій для бронювання військовозобов'язаних.

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