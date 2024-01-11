Умєров заявив, що підготували нову редакцію законопроєкту про мобілізацію

Міноборони вже підготувало нову редакцію законопроєкту про мобілізацію з урахуванням всіх пропозицій, погоджених із депутатами на засіданнях комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

За його словами, документ готові виносити на погодження уряду в найближчий час, а попередню редакцію законопроєкту відкликали.

"Над мобілізаційним законопроєктом працювали пів року в робочій групі — представники всіх без винятку фракцій парламенту, команди Міністерства оборони, Генерального штабу та низки інших міністерств та відомств. Після реєстрації законопроекту у парламенті ми разом з командою Міноборони, Головнокомандувачем Залужним, Начальником Генштабу Шапталою брали участь в обговореннях та закритих нарадах. Пояснювали необхідність цього рішення. Почули та врахували всі застереження", - розповів міністр.

Умєров наголосив, що бійці потребують ротацій в відпусток, можливості відновитися, тож документом планують встановити чіткий термін служби по мобілізації.

"Звільненим з полону треба дати вибір, чи залишатися у війську. Ті з них, хто обере залишитися, потребуватимуть щонайменше кілька місяців відпустки. Це чесно. Строковиків треба нарешті відпустити додому. Це правильно. Зараз критично важливі для держави питання мобілізації, військового обліку та проведення ротацій — політизуються та гальмуються. Це неприпустимо в часи великої війни", - додав глава Міноборони.

Що відбувається з проєктом закону про мобілізацію