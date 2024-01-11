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Умєров заявив, що підготували нову редакцію законопроєкту про мобілізацію

Документ готові виносити на погодження уряду в найближчий час.

Умєров заявив, що підготували нову редакцію законопроєкту про мобілізацію
Рустем Умєров
Фото: EPA/UPG

Міноборони вже підготувало нову редакцію законопроєкту про мобілізацію з урахуванням всіх пропозицій, погоджених із депутатами на засіданнях комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. 

Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

За його словами, документ готові виносити на погодження уряду в найближчий час, а попередню редакцію законопроєкту відкликали.

"Над мобілізаційним законопроєктом працювали пів року в робочій групі — представники всіх без винятку фракцій парламенту, команди Міністерства оборони, Генерального штабу та низки інших міністерств та відомств. Після реєстрації законопроекту у парламенті ми разом з командою Міноборони, Головнокомандувачем Залужним, Начальником Генштабу Шапталою брали участь в обговореннях та закритих нарадах. Пояснювали необхідність цього рішення. Почули та врахували всі застереження", - розповів міністр.

Умєров наголосив, що бійці потребують ротацій в відпусток, можливості відновитися, тож документом планують встановити чіткий термін служби по мобілізації.

"Звільненим з полону треба дати вибір, чи залишатися у війську. Ті з них, хто обере залишитися, потребуватимуть щонайменше кілька місяців відпустки. Це чесно. Строковиків треба нарешті відпустити додому. Це правильно. Зараз критично важливі для держави питання мобілізації, військового обліку та проведення ротацій — політизуються та гальмуються. Це неприпустимо в часи великої війни", - додав глава Міноборони.

Що відбувається з проєктом закону про мобілізацію

  • Профільний парламентський комітет почав розгляд нового законопроєкту щодо мобілізації ще 4 січня. Для доповіді тоді приїхали Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Сергій Шаптала та міністр оборони Рустем Умєров.
  • На засіданні комітету вирішили прибрати норму, що дозволяла би відправляти повістки електронною поштою, повідомив заступник голови комітету із питань оборони Єгор Чернєв. За його словами, це неможливо проконтролювати і неможливо з'ясувати, чи людина таку повістку отримала.
  • Також було питання щодо призову людей із інвалідністю – Рада хоче, щоб, як і раніше, усі групи таких осіб не підлягали мобілізації.
  • Перед цим антикорупційний комітет виявив низку норм у документі, які можуть призвести до корупційних ризиків.
  • Нарешті 11 січня засідала погоджувальна рада, опісля голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що законопроєкт про мобілізацію повернули на доопрацювання Кабміну. 
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