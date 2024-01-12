Російська армія вдарила ракетою по Дніпропетровській області

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Серій Лисак.

"Ворог вдарив ракетою по Дніпровському району. Без загиблих та постраждалих", – повідомив він.

Також додав, що інші райони області теж зазнали російських атак.

"Гучно було й на Синельниківщині. Там пошкоджене сільськогосподарське підприємство. Люди цілі", – зазначив Лисак.

Крім того, тричі російські війська вгатили з артилерії по Нікополю. Побите комунальне підприємство. Там також минулося без жертв.

За даними Генштабу, минулої доби ворог обстріляв більше 12 населених пунктів Харківщини. Близько 04:40 між населеними пунктами Вовчанськ і Вільча Чугуївського району ворог завдав два удари КАБами. Без постраждалих.