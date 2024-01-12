Зеленський підтвердив, що в полоні у хуситів перебувають четверо українських моряків

"Ми будемо працювати над їх поверненням", - сказав Президент.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в полоні у хуситів перебувають четверо українських моряків.

Про це він сказав на спільній пресконференції з прем'єром Великобританії Ріші Сунаком у Києві.

"Зараз четверо наших моряків знаходять у полоні в хуситів і ми будемо працювати над їх поверненням", - зазначив Зеленський.