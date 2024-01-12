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Зеленський підтвердив, що в полоні у хуситів перебувають четверо українських моряків

"Ми будемо працювати над їх поверненням", - сказав Президент.

Зеленський підтвердив, що в полоні у хуситів перебувають четверо українських моряків
Бойовики народної армії хуситів
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в полоні у хуситів перебувають четверо українських моряків.

Про це він сказав на спільній пресконференції з прем'єром Великобританії Ріші Сунаком у Києві.

"Зараз четверо наших моряків знаходять у полоні в хуситів і ми будемо працювати над їх поверненням", - зазначив Зеленський.

  • Про те, що українці можуть бути в полоні, стало відомо ще в листопаді. Тоді хусити захопили у Червоному морі судно Galaxy Leader, зареєстроване на британську компанію, частина якої належить ізраїльському магнату Аврааму Унгару. На момент нападу корабель перебував в оренді японської компанії.
  • На борту судна перебували 25 членів екіпажу з України, Болгарії, Філіппін і Мексики.
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