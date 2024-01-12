Минула ніч була найспокійнішою за останній час, - Ігнат

Минула ніч в Україні пройшла без обстрілів і стала найспокійнішою за останній час.

Про це повідомив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону.

"Ця ніч, мабуть, була найспокійнішою за останній час. Не бачив ще таких довідок, які власне отримують, щоб формувати якісь зведення ранкові... Сьогодні не було жодного літального апарату чи жодного засобу повітряного нападу по території країни протягом ночі", - сказав він.

Ігнат припустив, що ця "тиша", ймовірно, була зумовлена погіршенням погодних умов в повітряному просторі - "там, де противник працює по нас і безпілотниками, і авіацією".

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