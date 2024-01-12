Ворог залучає до штурмів погано підготовлених трудових мігрантів та іноземців, втрати серед них значні, – Тарнавський

Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що більшість трудових мігрантів та іноземців, яких правдами і неправдами заманюють до російських збройних формувань, проходить максимум 10-денну загальновійськову підготовку. Втрати під час штурмів серед таких осіб дуже значні.

Вчора окупанти в операційній зоні ОСУВ Таврія авіаударів не завдавали. Ворог провів 43 бойових зіткнення та здійснив 547 артобстрілів.

Також генерал повідомив, що на Таврійському напрямку загальні втрати противника минулої доби склали 462 особи та 27 одиниць військової техніки. Зокрема, 5 танків, 3 ББМ, 2 артсистеми, 14 БпЛА, 3 автомобіля. Знищено 2 ворожих склади з боєприпасами. 3 окупанти здалися в полон.