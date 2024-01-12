​Львів’янам, які підпишуть контракт з ДШВ чи морською піхотою, виплатять по 50 тисяч гривень, - Садовий

Жителям Львова, які підпишуть контракт із військовими частинами Десантно-Штурмових військ та морською піхотою, виплатять по 50 тисяч гривень.
Про це повідомив мер міста Андрій Садовий у Telegram.
"50 тисяч гривень від громади Львова кожному, хто вирішив підписати контракт із військовими частинами Десантно-Штурмових військ та морською піхотою", - написав він.
Рішення ухвалили сьогодні на Виконкомі. За словами очільника міста, це буде додатковою мотивацією та підтримкою для хлопців та дівчат, які вирішили стати на захист України.
Що відбувається з проєктом закону про мобілізацію
- Профільний парламентський комітет почав розгляд нового законопроєкту щодо мобілізації ще 4 січня. Для доповіді тоді приїхали Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Сергій Шаптала та міністр оборони Рустем Умєров.
- На засіданні комітету вирішили прибрати норму, що дозволяла би відправляти повістки електронною поштою, повідомив заступник голови комітету із питань оборони Єгор Чернєв. За його словами, це неможливо проконтролювати і неможливо з'ясувати, чи людина таку повістку отримала.
- Також було питання щодо призову людей із інвалідністю – Рада хоче, щоб, як і раніше, усі групи таких осіб не підлягали мобілізації.
- Перед цим антикорупційний комітет виявив низку норм у документі, які можуть призвести до корупційних ризиків.
- Нарешті 11 січня засідала погоджувальна рада, опісля голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що законопроєкт про мобілізацію повернули на доопрацювання Кабміну.