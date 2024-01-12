​Львів’янам, які підпишуть контракт з ДШВ чи морською піхотою, виплатять по 50 тисяч гривень, - Садовий

За словами очільника міста, це буде додатковою мотивацією.

Жителям Львова, які підпишуть контракт із військовими частинами Десантно-Штурмових військ та морською піхотою, виплатять по 50 тисяч гривень.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий у Telegram.

"50 тисяч гривень від громади Львова кожному, хто вирішив підписати контракт із військовими частинами Десантно-Штурмових військ та морською піхотою", - написав він.

Рішення ухвалили сьогодні на Виконкомі. За словами очільника міста, це буде додатковою мотивацією та підтримкою для хлопців та дівчат, які вирішили стати на захист України.

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