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​Львів’янам, які підпишуть контракт з ДШВ чи морською піхотою, виплатять по 50 тисяч гривень, - Садовий

За словами очільника міста, це буде додатковою мотивацією.

​Львів’янам, які підпишуть контракт з ДШВ чи морською піхотою, виплатять по 50 тисяч гривень, - Садовий
Андрій Садовий
Фото: ЕРА/UPG

Жителям Львова, які підпишуть контракт із військовими частинами Десантно-Штурмових військ та морською піхотою, виплатять по 50 тисяч гривень.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий у Telegram.

"50 тисяч гривень від громади Львова кожному, хто вирішив підписати контракт із військовими частинами Десантно-Штурмових військ та морською піхотою", - написав він.

Рішення ухвалили сьогодні на Виконкомі. За словами очільника міста, це буде додатковою мотивацією та підтримкою для хлопців та дівчат, які вирішили стати на захист України.

Що відбувається з проєктом закону про мобілізацію

  • Профільний парламентський комітет почав розгляд нового законопроєкту щодо мобілізації ще 4 січня. Для доповіді тоді приїхали Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Сергій Шаптала та міністр оборони Рустем Умєров.
  • На засіданні комітету вирішили прибрати норму, що дозволяла би відправляти повістки електронною поштою, повідомив заступник голови комітету із питань оборони Єгор Чернєв. За його словами, це неможливо проконтролювати і неможливо з'ясувати, чи людина таку повістку отримала.
  • Також було питання щодо призову людей із інвалідністю – Рада хоче, щоб, як і раніше, усі групи таких осіб не підлягали мобілізації.
  • Перед цим антикорупційний комітет виявив низку норм у документі, які можуть призвести до корупційних ризиків.
  • Нарешті 11 січня засідала погоджувальна рада, опісля голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що законопроєкт про мобілізацію повернули на доопрацювання Кабміну.
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