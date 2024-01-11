Головне за четвер, 11 січня: відбиті штурми під Авдіївкою та Мар'їнкою, Зеленський в країнах Балтії

Бої під Авдіївкою, 56 бойових зіткнень, ворожі обстріли, нова редакція закону про мобілізацію, справа Гринкевичів. Яким запам’ятається 687-й день повномасштабної війни.

Голова фракції «Слуга Народу» у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що законопроєкт про мобілізацію повернули на доопрацювання Уряду.

“Відбулася закрита нарада з військовим командуванням і засідання Погоджувальної ради в закритому режимі, яке вчора анонсував. Були присутні Головнокомандувач Залужний, начальник Генерального штабу Шаптала, міністр оборони Умєров, керівництво Верховної Ради, голови фракцій та комітетів. Головне питання - законопроєкт №10378 щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби”, - повідомив Арахамія.

Він нагадав, що обговорення законопроєкту проходило в Комітеті з питань нацбезпеки, оборони та розвідки в закритому режимі, з дотриманням вимог законодавства щодо роботи з таємною інформацією.

Докладніше – в новині.

Своєю чергою міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Міноборони вже підготувало нову редакцію законопроєкту про мобілізацію з урахуванням всіх пропозицій, погоджених із депутатами на засіданнях комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

За його словами, документ готові виносити на погодження уряду в найближчий час.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 56 бойових зіткнень.

Загалом упродовж доби ворог завдав 3 авіаційних удари та здійснив 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 9 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався поліпшити тактичне положення.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог 10 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 11 січня – в нашій новині.

Генеральний прокурор України Андрій Костін підтвердив, що Росія вже використовувала на війні проти України ракети з Північної Кореї.

Костін повідомив подробиці розслідування нещодавніх масованих обстрілів Одещини, Харківщини та інших регіонів країни, а також експертиз щодо походження використаної зброї.

"Результати попередньої науково-технічної експертизи підтверджують, що випущена 2 січня по центральній частині міста Харкова ракета є ракетою малої дальності, яка розроблена Північною Кореєю.

Триває комплексна комісійна експертиза, яка має остаточно підтвердити цей факт. Триває аналіз даних щодо інших фрагментів боєприпасів, які були виявлені на місцях нещодавніх атак на Харківщині та Одещині", – розповів Андрій Костін.

Експерти були на місці обстрілу та робили попередній огляд та аналіз частин ракети. Зараз триває комплексна комісійна експертиза, яка має остаточно підтвердити цей факт.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна заслуговує на запрошення в НАТО на саміті у Вашингтоні влітку цього року.

"Я впевнений, що Україна, як ніхто, заслуговує. По-перше, в Україні сильна армія, яка точно посилить, особливо Східну Європу, країни НАТО. Армія з військовим досвідом: не теорією, а практикою. Армія, яка використовувала натовську зброю під час війни на полі бою, а не лише на військових тренуваннях", - сказав Зеленський на пресконференції в Таллінні.

"Ми знаємо всі плюси цієї зброї і всі мінуси. Ми знаємо про складнощі на полі бою в будь-який період року. На жаль, цей досвід - це життя людей. Утім, це факт. Тому, коли ми говоримо про нашу армію або сумісність із натовськими стандартами, я бачу, що ми абсолютно готові", - зазначив Зеленський.

Це буде, додав президент, найкращими гарантіями безпеки для України, що не буде повернення російської агресії.

Президент України Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом до Латвії.

Фото із зустрічі Зеленського в аеропорту Риги опублікував у соцмережі Х латвійський міністр закордонних справ Криш’яніс Каріньш.

Суспільний мовник Латвії транслював візит наживо.

Український президент обговорить із керівництвом Латвії двосторонню співпрацю, підтримку у боротьбі з російською агресією, а також євроатлантичну інтеграцію України, передає Delfi.

Нацагентство з розшуку і менеджменту активів розшукало активи львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та осіб, пов’язаних з його протиправною діяльністю.

Йдеться про закупівлі одягу фірмами Гринкевича для ЗСУ на 1,5 млрд грн.

Як розповіли в АРМА, службові особи та бенефіціари підконтрольних товариств та низки інших бізнес-субʼєктів діяли за попередньою змовою зі службовими особами Міноборони.

Під час дії воєнного стану вони зловживали службовим становищем і укладали із міністерством договори про постачання товарів для потреб ЗСУ (засобів індивідуального захисту та продуктів харчування) зі 100% передоплатою, але без наміру їх повного та належного виконання.

Подробиці – в новині.

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