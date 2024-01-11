Партизани виявили російське ППО на аеродромі у Криму

Агент руху “Атеш” проник на аеродром окупантів у Євпаторії в тимчасово окупованому Криму та успішно провів розвідку.

Про це повідомив партизанський рух “Атеш”.

“Було виявлено: ЗРПК 96К6 “Панцир”, кілька літаків Бе-12 та Ан-12. За наявною інформацією на даному об'єкті проводяться ремонтні роботи деяких бортів”, - йдеться у повідомленні.

Партизани також повідомили про відсутність постійної охорони всієї території.

Рух “Атеш” запевнив, що не перестає стежити за окупантами та знаходити нові військові об'єкти по всій території Криму.