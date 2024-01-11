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Партизани виявили російське ППО на аеродромі у Криму

Цього разу партизани “Атеш” виявили ЗРК “Панцир”.

Партизани виявили російське ППО на аеродромі у Криму
Фото: Атеш

Агент руху “Атеш” проник на аеродром окупантів у Євпаторії в тимчасово окупованому Криму та успішно провів розвідку.

Про це повідомив партизанський рух “Атеш”.

“Було виявлено: ЗРПК 96К6 “Панцир”, кілька літаків Бе-12 та Ан-12. За наявною інформацією на даному об'єкті проводяться ремонтні роботи деяких бортів”, - йдеться у повідомленні.

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Партизани також повідомили про відсутність постійної охорони всієї території.

Рух “Атеш” запевнив, що не перестає стежити за окупантами та знаходити нові військові об'єкти по всій території Криму. 

  • Супутникові знімки зафіксували знищення бази росіян в окупованому Криму на аеродромі Саки. Раніше кримські партизани заявляли, що у Євпаторії вражено РЛС і пункт управління, що відповідав за ППО всього Криму.

  • Командувач повітряних сил Микола Олещук підтвердив влучання 4 січня по аеродрому "Саки" у т.о. Криму. 

  • За даними партизанського руху, крім самої станції було вражено пункт управління, який відповідав за захищений канал зв’язку з Кремлем, і в тому числі за координування ППО всього півострова.

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