Партизани виявили російське ППО на аеродромі у Криму

Агент руху “Атеш” проник на аеродром окупантів у Євпаторії в тимчасово окупованому Криму та успішно провів розвідку.
Про це повідомив партизанський рух “Атеш”.
“Було виявлено: ЗРПК 96К6 “Панцир”, кілька літаків Бе-12 та Ан-12. За наявною інформацією на даному об'єкті проводяться ремонтні роботи деяких бортів”, - йдеться у повідомленні.
Партизани також повідомили про відсутність постійної охорони всієї території.
Рух “Атеш” запевнив, що не перестає стежити за окупантами та знаходити нові військові об'єкти по всій території Криму.
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Супутникові знімки зафіксували знищення бази росіян в окупованому Криму на аеродромі Саки. Раніше кримські партизани заявляли, що у Євпаторії вражено РЛС і пункт управління, що відповідав за ППО всього Криму.
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Командувач повітряних сил Микола Олещук підтвердив влучання 4 січня по аеродрому "Саки" у т.о. Криму.
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За даними партизанського руху, крім самої станції було вражено пункт управління, який відповідав за захищений канал зв’язку з Кремлем, і в тому числі за координування ППО всього півострова.