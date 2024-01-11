Польські перевізники анонсували поновлення блокади на пункті пропуску "Шегині-Медика"

Польські перевізники знову заблокують пункт пропуску "Медика-Шегині" на кордоні з Україною. Про це заявив власник логістичної компанії Rafał Mekler Transport Рафал Меклер, пише LIGA.Бізнес.

"З Медики пішли фермери, до Медики повертаються перевізники", – написав він у Facebook 11 січня.

У документі йдеться про те, що акція розпочнеться о 9:00 15 січня і триватиме цілодобово до 15 березня. Вимоги блокувальників залишилися незмінними.

За неофіційною інформацією війт гміни Медики заборонив зібрання перевізників на кордоні. Протестувальники мають право оскаржити рішення місцевої влади у відповідному окружному суді. Суд має розглянути справу протягом 24 годин.

Невдоволення польських перевізників пов'язане з конкуренцією після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та Євросоюзом. Вони заявляли, що страйк може тривати декілька місяців та стосуватися усіх пунктів пропуску. Якщо вимоги виконають, страйки обіцяли припинити. Однак у Мінрозвитку громад говорили, що більшість із вимог виконати нереально, зокрема повернення до системи видачі дозволів для роботи в Євросоюзі українським перевізникам.

18 грудня польські перевізники відновили протести на найбільшому пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ" українсько-польського кордону. До них приєдналися фермери. Очікують, що акція триватиме кілька місяців. Тим часом ще з 6 листопада польські підприємці протестують перед прикордонними переходами "Гребенне — Рава-Руська" і "Краківець — Корчова".

23 грудня вранці польські фермери припинили блокаду пункту пропуску "Шегині-Медика".