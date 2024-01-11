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Польські перевізники продовжують блокувати кордон: у чергах стоять майже 2 тисячі вантажівок

Попри те, що Шегині розблоковано, там там очікують 900 вантажівок.

Польські перевізники продовжують блокувати кордон: у чергах стоять майже 2 тисячі вантажівок
Фото: Wojtek Jargiło /PAP

Блокада українсько-польського кордонуц триває. Наразі у черзі на трьох пунктах пропуску чекають 1900 вантажівок, попри те, що ПП "Шегині-Медика" розблокували, там очікують ще 900 вантажівок.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Укрінформ.

"Продовжується блокування напрямків пунктів пропуску "Рава-Руська – Гребенне", "Краківець – Корчова", "Ягодин – Дорогуськ". За інформацією польських прикордонників, станом на ранок 1000 вантажівок перебувають в чергах на цих трьох напрямках в бік України", – прокоментував речник.

На ПП "Шегині – Медика" у черзі очікують 900 вантажівок. Після розблокування рух вантажівок на цьому напрямку став більш інтенсивний, однак черги залишаються.

  • Польські перевізники перекрили проїзд до пунктів проуску ще 6 листопада 2023 року. Серед основних вимог – повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.
  • Прем'єр Польщі Дональд Туск впевнений, що країна близька до того, щоб припинити блокаду українського кордону, та спершу глава уряду Польщі пропонує обговорити питання Володимиру Зеленському.
  • Уряд Польщі домовився з фермерами, яку блокують дорогу для руху фур поблизу пункту пропуску “Медика - Шегині”, про призупинення протесту в цьому місці на невизначений період. 
  • Детально про блокаду у матеріалі Lb.ua: Продовження блокади. Що відбувається на українсько-польському кордоні?
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