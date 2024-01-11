Уряд Мелоні хоче націоналізувати найбільшого виробника сталі в Італії

Уряд Італії планує стати основним акціонером найбільшого виробника сталі в країні після того, як ArcelorMittal SA відмовився вкласти нові кошти, пише Bloomberg.

Металургійний завод Acciaierie d’Italia, розташований у південному місті Таранто, вже давно намагається повернутися до сталого рівня виробництва, борючись зі зростанням вартості енергії та зниженням промислового попиту.

“ArcelorMittal заявив, що готовий прийняти міноритарний пакет акцій, але не робити фінансового внеску», − заявив міністр промисловості Адольфо Урсо законодавцям.

Профспілки мають провести сьогодні ще один раунд переговорів з урядом.

Адміністрація Мелоні після зустрічі з представниками компанії на початку цього тижня запропонувала збільшити свою частку в Acciaierie d'Italia до 66% із 38%, вливши 320 мільйонів євро нового капіталу через державну компанію Invitalia Spa.

“Придбання контрольного пакета акцій відображає інтервенціоністську тенденцію, внаслідок якої правий уряд Мелоні втрутився у кілька давніх корпоративних саг, включно з Telecom Italia SpA та Banca Monte dei Paschi di Siena SpA”, − пише видання.

Найактуальніше питання для заводу – знайти достатньо коштів на продовження виробництва. Сталеливарні заводи виробляють менше 4 мільйонів тонн у рік, що є рекордно низьким рівнем порівняно з максимальною потенційною потужністю близько 10 мільйонів тонн. Доменні печі заводу зупинені чи працюють періодично.