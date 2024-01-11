КНДР може продати Росії новий тип балістичних ракет, – ЗМІ

Також вже цього місця Пхеньян може зважитись на випробувальний запуск нового типу балістичної ракети середньої дальності.

Північна Корея може продати Росії нові типи тактичних керованих ракет для застосування російською армією у війні з Україною. Їх можуть продати як додаток до передбачуваних поставок балістичних ракет малої дальності.

Таку заяву зробив міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік, передає "Українська правда".

Також чиновник додав, що вже цього місяця Північна Корея може провести випробування твердопаливних балістичних ракет середньої дальності і запустити ракету дальнього радіусу дії для ескалації і без того високої напруженості напередодні ключових виборів у Південній Кореї і Сполучених Штатах Америки.

Як пише видання, Шин заявив, що система озброєнь, які показали північнокорейські державні ЗМІ під час візиту Кім Чен Ина на завод із виробництва боєприпасів на початку цього тижня, схоже, є балістичними ракетами малої дальності, здатними нести тактичну ядерну зброю.

"Північна Корея заявила, що буде розгортати балістичні ракети малої дальності разом з передовими військами. З огляду на нещодавню торгівлю зброєю, (я думаю) Північна Корея могла продати їх Росії", – заявив Шин.

Також він додав, що станом на кінець грудня Північна Корея надала Росії близько 5 000 контейнерів з озброєнням, які можуть вмістити близько 2,3 мільйона снарядів калібру 152 міліметри або близько 400 000 артилерійських снарядів калібру 122 міліметри.

Крім того, Піденна Корея занепокоєна можливою російською технологічною допомогою для північнокорейської програми озброєнь в обмін на торгівлю зброєю, в тому числі шпигунським супутником Пхеньяна.

"Якщо Росія продовжить надавати технологічну допомогу, очікується, що можливості супутника покращаться", – сказав Шин.

Він припустив, що, імовірно, Північна Корея влаштує провокації напередодні парламентських виборів у Південній Кореї в квітні і президентських виборів у США в листопаді, щоб захистити свої стратегічні інтереси.

Як йдеться у матеріалі, вже цього місця Пхеньян може зважитись на випробувальний запуск нового типу балістичної ракети середньої дальності після двох випробувань твердопаливних двигунів у листопаді. Вона потенційно може бути націлена на американські військові бази в Японії і на Гуамі.

Шин також припустив, що КНДР може спробувати запуск міжконтинентальних балістичних ракет для того,щоб випробувати технологію входження в атмосферу і можливість нанесення точних ударів.

Крім того, Північна Корея може провести сьоме ядерне випробування, щоб створити "меншу, легшу" ядерну зброю, додавши, що її полігон Пунгері готовий провести ядерне випробування "в будь-який час".