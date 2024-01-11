Румунія залишається найбільшим альтернативним експортним маршрутом українського зерна, — Держдеп

У грудні Україна експортувала близько 7,5 млн тонн зерна, переважно через власний коридор, а також через румунську Констанцу.

Румунія залишається найбільшим альтернативним експортним маршрутом для українського зерна та інших товарів попри основний коридор України у Чорному морі.

Про це заявив помічник секретаря Держдепартаменту США у справах Європи та Євразії Джим О'Брайєн, — пише Reuters.

У 2023 році через румунську Констанцу було експортовано 14 млн метричних тонн зерна, що становить приблизно 40% від загального обсягу поставок зерна в порту за рік, порівняно з 8,6 млн тонн у 2022 році.

Впродовж грудня Україна експортувала близько 7,5 млн тонн зерна, переважно через власний коридор, а також через румунську Констанцу.

Однак у другій половині року обсяги транзиту знизилися після того, як Росія завдала кілька ударів по річкових портах України, розташованих на Дунаї, з боку Румунії — члена ЄС і НАТО.

О'Брайен і генеральний директор Європейської комісії з питань мобільності та транспорту проводять регулярні зустрічі з румунськими, молдовськими та українськими сторонами, щоб знайти шляхи збільшення транзитних можливостей зерна. Адже Україна залишається однією з найбільших експортерів зерна у світі.