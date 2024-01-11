Єврокомісія вважає, що ЄС зможе до весни виробити мільйон боєприпасів для України

На кінець грудня 2023-го наша держава отримала понад 300 тисяч.

Євросоюз зможе виробити до весни мільйон боєприпасів для України.

Про це заявила на брифінгу речниця Європейської комісії з питань оборонної промисловості Йоханна Бернсель, передає "Європейська правда".

"Європейська промисловість вже має виробничі потужності, які значно перевищують мільйон артилерійських снарядів, і ми досягнемо цієї мети до весни", – сказала Бернсель.

Офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано повідомив, що станом на кінець грудня 2023-го Україні передали понад 300 тисяч боєприпасів, 3300 ракет доставили з існуючих запасів.

За словами Стано, ЄС також має щонайменше 180 тисяч снарядів, на які "вже розміщено замовлення станом на кінець грудня, і ця кількість збільшується згідно з контрактами".

Що відомо про мільйон боєприпасів для України