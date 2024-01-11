Єврокомісія вважає, що ЄС зможе до весни виробити мільйон боєприпасів для України

Євросоюз зможе виробити до весни мільйон боєприпасів для України.
Про це заявила на брифінгу речниця Європейської комісії з питань оборонної промисловості Йоханна Бернсель, передає "Європейська правда".
"Європейська промисловість вже має виробничі потужності, які значно перевищують мільйон артилерійських снарядів, і ми досягнемо цієї мети до весни", – сказала Бернсель.
Офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано повідомив, що станом на кінець грудня 2023-го Україні передали понад 300 тисяч боєприпасів, 3300 ракет доставили з існуючих запасів.
За словами Стано, ЄС також має щонайменше 180 тисяч снарядів, на які "вже розміщено замовлення станом на кінець грудня, і ця кількість збільшується згідно з контрактами".
Що відомо про мільйон боєприпасів для України
- Раніше з'явилася інформація, що країни-члени ЄС замовили для України лише 60 тисяч артилерійських снарядів за запланованою схемою, яку розробили у березні та обіцяли допомогти доставити 1 мільйон боєприпасів в Україну до весни 2024 року.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила минулого місяця, що Європа збільшить допомогу для України до 480 тисяч снарядів, а наступного року доведе здатність виробництва боєприпасів до рівня 1 мільйон снарядів на рік.
- Також Європейський Союз поінформував держави-члени, що навряд чи виконає зобов'язання надати Україні мільйон боєприпасів до березня наступного року.
- Минулого місяця міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що країна вимушена закуповувати артилерійські боєприпаси і для себе, і для допомоги Україні, адже ситуація із забезпеченням складна.
- Нині Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з премʼєркою Естонії Каєю Каллас заявив, що очікує від партнерів виконання рішення про мільйон снарядів у повному обсязі та дуже хоче побачити контракти.