Тепер відомство очікує від Генерального штабу ЗСУ потребу щодо придбання цих виробів.

Міністерство оборони затвердило другий зразок бронежилету для військовослужбовиць.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Бронежилет розробили у компанії «Темп – 3000». Його укомплектували демпферними подушками. Вони допоможуть підігнати бронежилет під анатомічні особливості кожної жінки. Всього в комплекті – три подушечки різних розмірів.

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони

"Крім цього, для захисту паху виробник розробив додаткову сумочку з м’яким балістичним пакетом. Жіночий бронежилет має однакові балістичні характеристики, як і чоловічий. Випробування тривали три місяці та відбувалися у два етапи. Перший – на зручність носіння військовослужбовицями. Другий – лабораторні випробування (балістичні, не балістичні, тестування матеріалів та фурнітури)", - розповіли в міністерстві.

Бронежилет важить 10,5 кг і більше, залежно від комплектації.

Заступник міністра оборони Віталій Половенко повідомив, що виробами хочуть забезпечити понад 40 тисяч жінок, як служать у ЗСУ, а найперше тих, хто перебуває на передовій.

"Ми вже поспілкувалися з виробниками. Загалом «Українська броня» за умови завчасного замовлення може виготовити до 10 000 комплектів за 60-90 днів, а компанія «Темп 3000» — 5000 комплектів за місяць», – сказав Половенко.

У Міноборони зазначили, що обидва зразки бронежилетів (перший - від "Української броні") доступні для централізованої закупівлі. Міністерство очікує від Генерального штабу потребу щодо придбання цих виробів, опісля сформує обсяги та переліки для закупівлі.

Безпосередньо закупівлею жіночих бронежилетів займатиметься Державний оператор тилу.

Що відомо про розробку жіночих бронежилетів