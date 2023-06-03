Україну захищає понад 60 тисяч жінок, - Міноборони

Більш ніж 42 тисячі з них – жінки-військовослужбовиці.

Понад 60 тисяч жінок стоять на захисті України. Більш ніж 42 тисяч з них – жінки-військовослужбовиці.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

У відомстві зауважили, що ця цифра постійно збільшується, бо у відповідь на російське вторгнення значна кількість українських жінок долучилася до лав ЗСУ. Крім того, є суттєві зрушення в українському законодавстві, які дозволяють жінкам повною мірою реалізувати себе у війську.

"Вони тримають оборону нарівні з чоловіками, воюють, ризикують і, на жаль, віддають свої життя. Вони – взірець відваги та відданості для всього світу! Для порівняння, у 2021 році, до початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, кількість жінок у лавах Збройних Сил становила близько 30 тисяч", - зазначили в Міноборони.

Нагадаємо, у грудні минулого року Міністерство оборони України розширило перелік спеціальностей та професій, який передбачає взяття жінок на військовий облік як військовозобовʼязаних. Ідеться про медійників та комунікаційників усіх категорій (журналісти, оператори, піарники, видавці, бібліотекарі, перекладачі та інші), медиків, аналітиків, фінансистів, науковців, менеджерів різного профілю, ветеринарів та інших.

Тим часом у МВС заявили, що жінки подавали анкети на вступ до штурмових бригад “Гвардії наступу” та успішно проходили етапи відбору.