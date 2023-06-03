Як і куди поскаржитися на порушення ваших прав у медичному закладі. Рекомендації від НСЗУ
Як і куди поскаржитися на порушення ваших прав у медичному закладі. Рекомендації від НСЗУ
«Сусід закопував у дворі свого синочка з відірваною ручкою – чотири рочки йому було». Розповідь жительки Маріуполя
«Сусід закопував у дворі свого синочка з відірваною ручкою – чотири рочки йому було». Розповідь жительки Маріуполя
Саміт у Молдові: тренування українських пілотів і коаліція Patriot
Саміт у Молдові: тренування українських пілотів і коаліція Patriot
Росія готує провокацію на заводі "Кримський титан". Постраждати може не лише Україна, а і Туреччина
Росія готує провокацію на заводі "Кримський титан". Постраждати може не лише Україна, а і Туреччина
“Калейдоскоп історій”: українське мистецтво в Дрездені
“Калейдоскоп історій”: українське мистецтво в Дрездені
Начальник КМВА заявив, що жоден із керівників у Києві не має права знімати відповідальність за смерті киян біля укриття
Начальник КМВА заявив, що жоден із керівників у Києві не має права знімати відповідальність за смерті киян біля укриття
Представник Китаю в Україні закликав “припинити надсилати зброю на поле бою”
Представник Китаю в Україні закликав “припинити надсилати зброю на поле бою”
У російському Курську пошкоджені декілька бойових літаків Су-34
У російському Курську пошкоджені декілька бойових літаків Су-34
У США контрольований штучним інтелектом безпілотник "вбив" свого оператора
У США контрольований штучним інтелектом безпілотник "вбив" свого оператора
ГоловнаСуспільствоВійна

Україну захищає понад 60 тисяч жінок, - Міноборони

Більш ніж 42 тисячі з них – жінки-військовослужбовиці.

Україну захищає понад 60 тисяч жінок, - Міноборони
Фото: надано ЧЕСНО

Понад 60 тисяч жінок стоять на захисті України. Більш ніж 42 тисяч з них – жінки-військовослужбовиці.  

Про це повідомляє Міністерство оборони.

У відомстві зауважили, що ця цифра постійно збільшується, бо у відповідь на російське вторгнення значна кількість українських жінок долучилася до лав ЗСУ. Крім того, є суттєві зрушення в українському законодавстві, які дозволяють жінкам повною мірою реалізувати себе у війську. 

"Вони тримають оборону нарівні з чоловіками, воюють, ризикують і, на жаль, віддають свої життя. Вони – взірець відваги та відданості для всього світу! Для порівняння, у 2021 році, до початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, кількість жінок у лавах Збройних Сил становила близько 30 тисяч", - зазначили в Міноборони.

Нагадаємо, у грудні минулого року Міністерство оборони України розширило перелік спеціальностей та професій, який передбачає взяття жінок на військовий облік як військовозобовʼязаних. Ідеться про медійників та комунікаційників усіх категорій (журналісти, оператори, піарники, видавці, бібліотекарі, перекладачі та інші), медиків, аналітиків, фінансистів, науковців, менеджерів різного профілю, ветеринарів та інших.

Тим часом у МВС заявили, що жінки подавали анкети на вступ до штурмових бригад “Гвардії наступу” та успішно проходили етапи відбору.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies