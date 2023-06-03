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На Харківщині троє людей загинули від російських обстрілів

Також окупанти поранили трирічного хлопчика.

На Харківщині троє людей загинули від російських обстрілів
Фото: Олег Синєгубов

Ворог масовано обстрілює прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів Харківської області.

Про це повідомив у Телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, сьогодні о 4:30 ранку ворог з мінометів обстріляв с. Івашки Богодухівського району. Загинув чоловік 67 років. У селі пошкоджено двоповерховий багатоквартирний та приватний будинки. Також пошкоджено об'єкт цивільної промисловості.

Протягом минулої доби у с. Лиман Чугуївського району пошкоджено 2 приватні будинки, сталася пожежа. У с. Олександрівка Богодухівського району також внаслідок обстрілів окупантів зруйновано будинок.

"Внаслідок чергового удару керованими авіабомбами по смт Ківшарівка Куп’янського району пошкоджено житловий будинок. 2 людей загинули - 61-річний чоловік та жінка 45 років. Крім того, отримали поранення 3 літні жінки та 3-річний хлопчик. Внаслідок танкового обстрілу смт Дворічна Куп'янського району поранення зазнали чоловік і жінка 70 та 73 років", - інформує Синєгубов.

Нагадаємо, що 2 червня близько 17.05 російські окупанти вдарили ракетами по Харківщині. Ракети влучили в лісовий масив Зміївської громади.

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