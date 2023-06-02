Головне за день. П’ятниця, 2 червня

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. За добу окупанти здійснили 15 атак, підрозділи Сил оборони усі їх відбили.

Упродовж доби Росія завдала 15 ракетних і 62 авіаудари, здійснила близько 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Українська авіація за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, а також 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 2 склади боєприпасів, 2 станції радіоелектронної боротьби, радіолокаційну станцію та реактивну систему залпового вогню.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 2 червня – в нашій новині.

Російські окупанти обстріляли багатоповерховий будинок у селищі Комишуваха Запорізької області.

За словами керівника Запорізької ОВА Юрія Малашка, в результаті терористичної атаки дві людини загинули, чотири поранені.

"Мінно-вибухові травми отримали жінки 41, 84 та 87 років, а також 21-річний чоловік. Постраждалих оперативно доставили в медичний заклад. На жаль, від отриманих травм загинули жінки 44 та 77 років", - розповів Малашко.

2 червня близько 17.05 російські окупанти вдарили ракетами по Харківщині, повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його словами, росіяни використали С-300.

Згодом загарбники завдали удару двома керованими авіаційними бомбами по селищу Ківшарівка Куп'янського району. "Пошкоджено житловий будинок. На жаль, 2 людей загинули - чоловік похилого віку та жінка. Крім того, отримали поранення 3 жінки та 3-річний хлопчик", - розповів керівник ОВА.

За інформацією Офісу Генпрокурора, о 19:10 росіяни обстріляли з танка прифронтове селище Дворічна Куп’янського району. Поранення отримали 63-річна жінка та 70-річний чоловік.

Сьогодні, 2 червня, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

“Ставка. Жорстка реакція учасників засідання на загибель людей біля зачиненого бомбосховища. Доручив члену Cтавки, міністру Камишіну, провести повну ревізію всіх захисних споруд Києва. Звіт – за десять днів. Іншому члену Ставки, міністру Клименку, – те саме по Україні”, – йдеться в повідомленні пресслужби президента.

Зазначається, що другим питанням комплексно розглянули стан ППО: її потреби для відбиття загроз із землі, з моря, з повітря; шляхи вдосконалення з урахуванням наявних ресурсів, надходжень від партнерів та власного виробництва.

Третім питанням була ситуація на фронті. Деталі зі зрозумілих причин не повідомляються.

Четвертим питанням була доповідь розвідки щодо країн, які допомагають РФ не просто обходити санкції, а й нарощувати виробництво ракет та дронів в умовах війни. Готуються відповідні рішення.

Нагадаємо, вчора КМВА ініціювала скликання Ради оборони Києва для обговорення стану і використання укриттів. Про дату і час засідання повідомлять пізніше.

1 червня жертви удару по Києву загинули біля закритого укриття поліклініки. Мер столиці вважає, що винне керівництво медзакладу і голова району.

Про те, що зробили в столиці з укриттями за майже рік після вторгнення, що пропонують і що для цього потрібно – читайте в матеріалі LB.ua.

1 червня низка батьків першокласників, які ходять до шкіл Києва, поскаржилися, що дітей переводять на онлайн навчання через буцімто рішення Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Причина - щоб школа могла забезпечити цілодобовий доступ до укриття інших мешканців району. Такі повідомлення в батьківські чати розіслали вчителі.

У столичній адміністрації заперечили інформацію про те, що школи будуть переводити на дистанційне навчання. Речниця відомства Катерина Баранова в коментарі LB.ua сказала, що подібного рішення на засіданні комісії 2 червня прийнято не було і першокласники з понеділка, 5 червня, сядуть за парти, як і раніше. Хоча щодо сьогоднішнього дня не уточнила.

На прохання уточнити інформацію по конкретних школах, які перевели дітей на дистанційне навчання, в КМДА сказали, що ці заклади працюють так, як і раніше, без змін.

Докладніше – в нашій новині.

У Курську пошкоджені декілька бойових літаків Су-34. Також знищено зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир", повідомляє телеграм-канал "Оперативний ЗСУ".

Росіяни втратили техніку після ударів 2 червня по аеродрому "Східний". Точну інформацію щодо кількості літаків ще перевіряють.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!