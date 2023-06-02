За добу Росія завдала по Україні 15 ракетних і 62 авіудари, - Генштаб

У районі Мар'їнки українські захисники відбили усі вісім атак противника.

Протягом доби Росія завдала 15 ракетних і 62 авіаудари, здійснила близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби окупанти здійснили 15 атак, проте підрозділи Сил оборони усіх їх відбили.

Українська авіація за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, а також 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 2 склади боєприпасів, 2 станції радіоелектронної боротьби, радіолокаційну станцію та реактивну систему залпового вогню.

Ситуація на фронті станом на 18.00 2 червня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено;

та оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено; на Сіверському та Слобожанському росіяни продовжують зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Завдали авіаційного удару в районі Огірцеве Харківська область. Здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Янжулівка, Леонівка Чернігівської області; Нововасилівка, Ромашкове, Атинське, Юнаківка Сумської області, а також Уди, Козача Лопань, Ветеринарне, Козача Лопань, Гоптівка, Пильна, Зелене, Верхня Писарівка, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Зибине, Рибалкине, Бударки, Землянки, Чугунівка, Одрадне на Харківщині;

та росіяни продовжують зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Завдали авіаційного удару в районі Огірцеве Харківська область. Здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Янжулівка, Леонівка Чернігівської області; Нововасилівка, Ромашкове, Атинське, Юнаківка Сумської області, а також Уди, Козача Лопань, Ветеринарне, Козача Лопань, Гоптівка, Пильна, Зелене, Верхня Писарівка, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Зибине, Рибалкине, Бударки, Землянки, Чугунівка, Одрадне на Харківщині; на Куп’янському окупанти вели безуспішні наступальні дії поблизу Новоселівського Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Дворічанське, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Кутьківка, Кислівка, Табаївка, Котлярівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області;

окупанти вели безуспішні наступальні дії поблизу Новоселівського Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Дворічанське, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Кутьківка, Кислівка, Табаївка, Котлярівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області; на Лиманському загарбники вели безуспішні наступальні дії в районі Макіївки Луганської області та Спірного - Донецької. Завдали авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області;

загарбники вели безуспішні наступальні дії в районі Макіївки Луганської області та Спірного - Донецької. Завдали авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області; на Бахмутському противник завдав авіаційних ударів в районах Біла Гора та Часів Яр Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Біла Гора та Нью-Йорк Донецької області;

противник завдав авіаційних ударів в районах Біла Гора та Часів Яр Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Біла Гора та Нью-Йорк Донецької області; на Авдіївському росіяни наступальних дій не проводили. Завдали авіаційних ударів в районі Авдіївки Донецької області. Здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Карлівка;

росіяни наступальних дій не проводили. Завдали авіаційних ударів в районі Авдіївки Донецької області. Здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Карлівка; на Мар’їнському окупанти вели наступальні дії в районі Мар’їнки, проте українські захисники відбили усі вісім атак противника. Орієнтовні втрати ворога склали до 10 осіб загиблими та близько 20 - пораненими. Було знищено дві одиниці ворожої автомобільної техніки. Водночас ворог завдав авіаційного удару по Мар’їнці, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області;

окупанти вели наступальні дії в районі Мар’їнки, проте українські захисники відбили усі вісім атак противника. Орієнтовні втрати ворога склали до 10 осіб загиблими та близько 20 - пораненими. Було знищено дві одиниці ворожої автомобільної техніки. Водночас ворог завдав авіаційного удару по Мар’їнці, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області; на Шахтарському росіяни здійснили обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка та Новоукраїнка;

росіяни здійснили обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка та Новоукраїнка; на Запорізькому та Херсонському окупанти завдали авіаударів у районах Ольгівське та Новоданилівка Запорізької області, а також Козацьке та Одрадокам’янка Херсонської області. Здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Времівка Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір’я, Мала Токмачка та Новоандріївка Запорізької області, а також місто Херсон.

Нагадаємо, нині Росія обстріляла ракетами С-300 і керованими авіабомбами Харківщину. Також окупанти вдарили по багатоповерхівці у Комишувасі Запорізької області. В обох регіонах є загиблі та поранені.

Цієї ночі сили ППО знищили усі 15 крилатих ракет ворога і 21 ударний дрон.