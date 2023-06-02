15 років тюрми отримав зрадник із Черкащини, який передавав росіянам локації української ППО і блокпостів

Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки ракетних ударів по регіону.

Суд призначив 15 років позбавлення волі працівнику однієї з лікарень Черкащини, котрий передавав окупантам локації протиповітряної оборони та блокпостів українських захисників у регіоні.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

ФСБ дистанційно залучила зловмисника до негласної співпраці у листопаді 2022 року. Він фотографував місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території Черкащини, особливу увагу приділяв бойовим позиціям української ППО. Крім того, росіян цікавили точні координати блокпостів, кількість присутніх там військових, їх озброєння і техніка. Також зловмисник збирав інформацію щодо проведення мобілізації, рівня військової підготовки та вмотивованості українських захисників.

Ці дані зрадник передавав через анонімний чат у месенджері, де прикріплював мітки з дислокацією об’єктів на електронній карті.

Розвідувальна інформація потрібна була загарбникам для підготовки ракетних ударів по регіону.

Агента затримали цьогоріч у січні. В СБУ повідомили, що під час обшуку за місцем проживання зрадника вилучили мобільний телефон та планшет із доказами законспірованого листування з ФСБ. Також виявили паспорт зразка колишнього СРСР і прокремлівську символіку.

Нагадаємо, переселенець з Донбасу проведе 15 років за ґратами за “злив” ворогу інформації про оборону північних рубежів України.

СБУ також заявила про затримання агентки ФСБ у Кривому Розі. Жінка збирала для ворога розвіддані про переміщення та базування Сил оборони і фіксувала наслідки російських повітряних ударів по місту. Крім того, піймали російського “крота” у лавах ЗСУ - завербований росіянами житель Бахмута збирав у Збройних Силах інформацію про західне озброєння та “полював” на ППО.