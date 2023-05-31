Антикорупційний суд зменшив суму застави ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву

Ексголова Верховного Суду стверджує, що не може заплатити заставу в 107,3 мільйона гривень, котра дорівнює його зарплаті за 35 років.

Сьогодні Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зменшила суму застави ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву зі 107,3 до 75 мільйонів гривень. Відпустити Князєва з-під варти суд відмовився.

Про це повідомляє “Українська правда”.

Захист Князєва просив відпустити ексголову Верховного Суду під домашній арешт. Водночас прокурор виступив проти, стверджуючи, що підозрюваний може переховуватись і впливати на слідство.

Сам Князєв, як і його адвокати, стверджував, що не може заплатити заставу в 107,3 мільйона гривень, котра дорівнює його зарплаті за 35 років.

Також суддя наполягав, що не має доступу до своїх грошей, оскільки підозрює, що його рахунки арештували.

В свою чергу, прокуратура підтвердила арешт всіх рахунків і майна Князєва, але, за даними слідства, той має "запас".

Як з’ясувалось під час засідання, у списку майна, яким прокуратура обгрунтовує статки підозрюваного, є нерухомість, яка не належить родині Князєва. Йдеться, зокрема, про орендований дружиною офіс та земельні ділянки в Бахмуті, власниками яких, ймовірно, є тезка Князєвої.

Ексголова Верховного Суду наполягає, що голосував проти рішення, за яке нібито отримав хабар, і мав окрему думку стосовно нього. Втім, Князєв не встиг її виписати і зареєструвати через затримання, хоча і заявляв окрему думку на нараді суддів, таємниця якої захищена законом. Захист надав ці докази суду у закритій частині засідання, без преси.

Коли продовжився публічний розгляд, прокурор підтвердив факт окремої думки Князєва, хоча її зміст наразі невідомий.

Нагадаємо, 18 травня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 107,360 млн гривень застави.

Раніше Вища рада правосуддя (ВРП) дала дозвіл на арешт ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва.

Нагадаємо, нещодавно ВАКС визнав законним затримання ексглави Верховного Суду Князєва детективами НАБУ. Крім того, САП звернулася до Вищої ради правосуддя щодо надання дозволу на утримання Князєва під вартою.

Ввечері 15 травня НАБУ і САП повідомили, що викрили факти корупції у Верховному Суді України, зокрема, схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями – Князєва та адвоката викрили на отриманні хабара у розмірі 2,7 млн доларів.

Над цією справою під прикриттям працювали детективи.

Згодом Національне антикорупційне бюро виклало записи розмов, які стосуються справи про хабарництво з боку керівництва ВСУ. Тоді Пленум Верховного Суду звільнив Князєва з посади голови, а того ж дня правоохоронці повідомили йому про підозру.