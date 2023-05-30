ВАКС оголосив вирок співробітникам СБУ, яких викрили на вимаганні $50 тисяч

Вищий антикорупційний суд визнав винними співробітників Служби безпеки у вимаганні хабара розміром $50 тис. і отриманні частини цих коштів і призначив їм покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"30 травня 2023 року колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок двом співробітникам СБУ, яких викрили на вимаганні 50 тис. доларів США неправомірної вигоди та отриманні частини цих коштів від представників підприємств приватного сектору за не перешкоджання у здійсненні господарської діяльності підконтрольних їм суб’єктів господарської діяльності, нездійснення тиску на їх діяльність, а також за вплив на прийняття рішення у кримінальному провадженні слідчим одного з управлінь Національної поліції в місті Києві", - йдеться в повідомленні.

Осіб визнано винуватими за ч. 4 ст. 368 та ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу та призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на три роки та з конфіскацією половини належного особам на праві власності майна.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів.

Нагадаємо, 24 квітня 2018 року детективи НАБУ викрили посадовця одного з міжрайвідділів Головного управління Служби безпеки України в Києві та Київській області Олександра Карамушку під час одержання ним 47,5 тис. доларів хабаря. Ці кошти співробітник СБУ отримав від посередників за непритягнення до відповідальності осіб, які могли незаконно отримати посвідки на постійне або тимчасове проживання на території України.

27 квітня 2018 року Солом'янський районний суд Києва застосував до Карамушки запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю виходу під заставу 1,2 млн грн. При цьому САП просила обрати для співробітника СБУ арешт з можливістю внесення 8 млн грн застави. Антикорупційна прокуратура мала намір просити суд збільшити розмір застави.

Пізніше Карамушка вийшов під заставу 1,2 млн гривень.