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На Херсонщині на російській вибухівці підірвався рибак

Чоловік постраждав від протипіхотної міни “лепесток”. Він втратив частину ноги.

На Херсонщині на російській вибухівці підірвався рибак
ПФМ-1 "Лепесток"

На березі річки Інгулець, поблизу селища Велика Олександрівка, 27-річний чоловік постраждав від вибухівки, залишеної російською армією. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА. 

Ймовірно, він наступив на протипіхотну міну “лепесток”, коли обирав місце для риболовлі. 

Через детонацію вибухівки чоловік втратив частину ноги. Його шпиталізували до найближчого медзакладу, де лікарні надали потерпілому необхідну допомогу. Нині життю чоловіка нічого не загрожує. 

Влада областні нагадує, що зараз не найкращий час для відвідин водойм, полів, лісосмуг та інших місць, де не працювали сапери. 

Нагадаємо, у морських водах навколо України можуть знаходитися понад 400 мін. Часом міни вибухають безконтрольно і в такому разі завдають шкоди місцевості на відстані до 200 метрів.

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