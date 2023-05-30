Україна повернула тіла 79 полеглих захисників

У вівторок 30 травня вдалося повернути додому тіла 79 загиблих українських оборонців.

Про це повідомляє у Telegram Мінреінтеграції.

Передача тіл із тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.

“Тіла наших захисників будуть передані їхнім родинам для гідного поховання”, – йдеться у повідомленні.

Наразі працює гаряча лінія уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247.

Повідомити про зниклих також можна особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26. У вихідні можете надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.

Нагадаємо, 14 квітня Україна повернула додому тіла ще 82 полеглих українських військових.

З початку повномасштабного вторгнення по березень 2023 року вдалося повернути в Україну тіла 1 426 загиблих оборонців.