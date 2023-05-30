РФ атакувала 10 областей, – ОВА

Уночі ворог атакував Київську область безпілотниками. Влучань не зафіксовано. Внаслідок падіння уламків пошкоджено декілька багатоповерхівок. В одній з них виникла пожежа. Пожежа ліквідована. Дві людини госпіталізовані до лікарні. За оновленими даними, поранені пʼятеро. Оперативні групи продовжують роботу, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

Внаслідок падіння уламків в кількох районах Києва є руйнації та пошкодження житлових будинків, автомобілів. Дані щодо наслідків уточнюються. За даними місцевої влади, загинула одна людина, девʼятеро поранені.

У Сумській вночі і зранку ворог здійснив сім обстрілів (32 вибухи). Обстрілів зазнали Білопільська, Есманська, Великописарівська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Середино-Будська, Юнаківська громади. Попередньо – без втрат серед мирних жителів та руйнувань цивільної інфраструктури. Вчора протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів. Зафіксовано 48 вибухів. Обстрілів зазнали Великописарівська, Есманська, Шалигинська, Краснопільська, Білопільська громади. В Есманській громаді внаслідок обстрілу пошкоджено склад агропідприємства.

У Чернігівській за добу було два обстріли – із мінометів били по Новгород-Сіверському району. Через обстріл сталась пожежа нежитлової будівлі. Без жертв.

У Запорізькій ворог завдав 65 ударів по 14 містах і селах: авіаудари прийшлися по Гуляйполю та Малій Токмачці, БпЛА атакував Новоандріївку, Чарівне, Ольгівське, Кам'янське, тричі з ракетних систем залпового вогню ворог вдарив по Новоданилівці та Єгорівці, 55 артилерійських ударів здійснив по Залізничному, Гуляйпільському, Малинівці, Білогір'ю та іншим прифронтовим селам. На щастя, люди не постраждали. Зафіксовано 12 повідомлень про руйнування.

У Дніпропетровській вчора окупанти обстріляли Синельниківський район. Вдарили по Покровській громаді зі "Смерча" і "Торнадо-С". Загинула жінка 1972, поранено 10 осіб, з них одна дитина 2011 р.н. Зруйновано декілька приватних домів, пошкоджено понад 30 житлових будинків. Знищено та пошкоджено автомобілі, пошкоджено два мікроавтобуса, зазнали ушкоджень три комунальних заклади, пошкоджено шкільний автобус, магазин, АЗС, кафе. Зі ствольної артилерії гатили по Марганецькій громаді Нікопольського району. На щастя, загиблих та поранених немає. Вночі оборонці з повітряного командування "Схід" збили над областю безпілотник. Найімовірніше, приземлили "Шахед-136".

У Луганській цієї доби росіяни вели наступальні дії тільки у Сватівському районі, а саме – в районі Стельмахівки та Новоселівського, де на обидва населені пункти залишилася одна цивільна особа. По Стельмахівці противник ще й вдарив з неба. Так саме як і по Білогорівці. На кожній ділянці фронту українські військові тримають оборону, не даючи окупантам просунутися. За добу противник здійснив 111 обстрілів (497 снарядів).

У Харківській минулої доби ворог з використанням ракетного озброєння, артилерії, мінометів та авіації масовано обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів області. За уточненими даними, внаслідок ракетного удару по смт Ківшарівка Куп'янського району, поранення зазнали та були госпіталізовані пʼятеро людей – три літні жінки, чоловік 64 років та 14-річний підліток. Вагітна жінка та 10-річна дитина отримали допомогу на місці. В селищі пошкоджено будівлю гуртожитку, два приватні будинки та газопровід. У Глушківці Куп'янського району обстрілами пошкоджено пʼять приватних житлових будинків, господарчі споруди та лінію електропередач. Поранення зазнала жінка 60 років. Внаслідок артилерійського обстрілу села Глибоке Куп'янського району поранення зазнала 66-річна жінка.У Богуславці Ізюмського району пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. Внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджено елеватор та зерносховище та інші об'єкти цивільної промисловості. Зруйновані житлові будинки, сталися пожежі. Поранення отримала жінка 36 років. На лінії зіткнення найгарячіше на Куп'янському напрямку. Минулої доби ворог намагався піти в наступ в районі Масютівки та Крохмального, але відступив з втратами.

У Донецькій росіяни здійснили 24 обстріли за добу. Обстріляли девʼять населених пунктів: Курахове, Авдіївка, Костянтинівка, Торецьк, Сіверськ, Часів Яр, Велику Новосілку, Званівку, Максимівку. Пошкоджено девʼять житлових будинків (з них три – багатоквартирних), пʼять цивільних автомобілів, приміщення вагонного депо Укрзалізниці, магістральний газопровід, магазин, ЛЕП, електрична опора, АЗС, школа, приміщення Ощадбанку, приміщення ТОВ "Укренергобуд", приміщення "Укртелекому", будівля ДСНС, гараж. На Донеччині за добу: двоє загиблих, 10 поранених.

У Миколаївській вчора знищено ворожий БпЛА. Також вночі збито два ударних БпЛА Shahed-131/136. Вчора ворог завдавав артилерійських ударів по Очакову, внаслідок чого частково зруйновано та пошкоджено житлові будинки, господарські споруди та лінію електропередач. Постраждалих немає. Також ввечері фіксувалися ворожі обстріли акваторії Очаківської громади. Без постраждалих.

У Херсонській за добу противник здійснив 52 обстріли (343 снаряди), з них по Херсону – 10 обстрілів (50 снарядів). Окупанти поцілили у райони 19 населених пунктів області. Через ворожий обстріл селища Козацьке Новокаховської громади у власному будинку загинув 61-річний чоловік. З деокупованої території області евакуйовано 100 осіб.

Нагадаємо, у ніч на 30 травня з 23:30 по 4:30 тривала ворожа атака безпілотниками “Shahed-136/131”. Ворог випустив 31 БпЛА, з них вдалось збити 29 – майже всі ударні дрони знищені на підступах до столиці і в небі над Києвом.