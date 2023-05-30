Вночі та зранку ворог здійснив 7 обстрілів Сумщини

Вночі та зранку 30 травня ворог здійснив 7 обстрілів Сумщини.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

“Ситуація на прикордонні станом на 9:00, 30 травня 2023. Вночі і зранку ворогом здійснено 7 обстрілів (32 вибухи). Обстрілів зазнали Білопільська Есманська, Великописарівська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Середино-Будська, Юнаківська громади”, – йдеться в повідомленні.

Зноб-Новгородська громада: росіяни здійснили мінометний обстріл (5 вибухів).

Краснопільська громада: здійснено артилерійський обстріл (3 вибухи).

Юнаківська громада: ворог бив з мінометів – 3 вибухи.

Великописарівська громада: здійснено артилерійський обстріл – 3 вибухи.

Есманська громада: був мінометний обстріл – 2 вибухи.

Середино-Будська громада: здійснено артилерійський обстріл – 16 вибухів.

Попередньо – без втрат серед мирних жителів та руйнувань цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, учора Збройні сили знищили ще 410 окупантів, танк та 38 безпілотників. Протягом минулої доби підрозділи сил оборони відбили 27 ворожих атак на сході.