Минулої доби Донецька область витримала 22 обстріли російської армії. Внаслідок атак є загиблі і поранені. Окупанти застосували проти цивільного населення всі види зброї від танків до керованих авіабомб.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

Зазначається, що під ударами перебували 8 населених пунктів – міста Авдіївка, Костянтинівка, Курахове, Сіверськ, Торецьк, Часів Яр, смт Велика Новосілка, село Званівка.

Знищені та пошкоджені 26 цивільних об’єктів – 9 житлових будинків, школа, будівля ДСНС, приміщення банку, адмінбудівлі, магазин, АЗС, депо, магістральний газопровід, електромережі, автомобілі.

Війська РФ скинули 2 авіабомби ФАБ-250 на Торецьк. Двоє цивільних осіб загинули, ще 8 поранені. Пошкоджені АЗС, адмінбудівлі, школа, цивільні авто.

Званівку в Бахмутському районі ворог обстріляв з артилерії, поранення дістали двоє мешканців. З “Ураганів”, “Градів” і артилерії росіяни накрили Курахове. Пошкоджено 5 будинків, офісне приміщення, магазин, цивільне авто. Інформації про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, протягом минулої доби противник завдав 62 авіаційних удари та здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по території України. Є загиблі і постраждалі серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, інша інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.