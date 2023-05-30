РФ уночі вдарила по військовому обʼєкту в Хмельницькій області. Виведено з ладу 5 літальних апаратів
РФ уночі вдарила по військовому обʼєкту в Хмельницькій області. Виведено з ладу 5 літальних апаратів
Речник Повітряних сил прокоментував російський обстріл аеродрому на Хмельниччині
Речник Повітряних сил прокоментував російський обстріл аеродрому на Хмельниччині
Анастасія Афіна про полон в Оленівці: “Нам забороняли рвати черешню, та її не рвали й наглядачі. Ягоди просто гнили на дереві”
Анастасія Афіна про полон в Оленівці: “Нам забороняли рвати черешню, та її не рвали й наглядачі. Ягоди просто гнили на дереві”
Повернення дітей з інвалідністю в Дніпро. LB.ua не пустили в інтернат. Ми також дізналися версію польської сторони
Повернення дітей з інвалідністю в Дніпро. LB.ua не пустили в інтернат. Ми також дізналися версію польської сторони
Головний дипломат ЄС прогнозує новий військовий наступ Росії у найближчі місяці
Головний дипломат ЄС прогнозує новий військовий наступ Росії у найближчі місяці
Росія провела четверту за дві доби атаку на Київ. Уламки впали на будинки та авто, загинула людина, є поранені (оновлення)
Росія провела четверту за дві доби атаку на Київ. Уламки впали на будинки та авто, загинула людина, є поранені (оновлення)
Ердоган переміг. Чи зміниться зовнішня політика Туреччини
Ердоган переміг. Чи зміниться зовнішня політика Туреччини
​Напередодні. Удари по логістиці
​Напередодні. Удари по логістиці
Росіяни вчинили ракетну атаку на Київ і область. Оновлено
Росіяни вчинили ракетну атаку на Київ і область. Оновлено
ГоловнаСуспільствоВійна

У звільненому Лимані місцевий мешканець інформував ворога про переміщення Сил оборони, – СБУ

Розвідінформація потрібна була загарбникам для підготовки повітряних ударів по українських об’єктах.

У звільненому Лимані місцевий мешканець інформував ворога про переміщення Сил оборони, – СБУ
Фото: СБУ

СБУ заявила про затримання інформатора російського ГРУ, який шпигував за Силами оборони на Донбасі. 

Про це повідомляє пресслужба відомства. 

“Служба безпеки затримала на Донеччині ще одного інформатора головного управління генерального штабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ). Він збирав для окупантів розвіддані про місця дислокації та шляхи переміщення Сил оборони в районах Слов’янська, Лиману та Миколаївки”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що особливу увагу інформатор приділяв маршрутам руху українських військових колон, які переправлялись через р. Сіверський Донець у напрямку Бахмута. Також зловмисник передавав агресору координати місцевих заводів та залізничної інфраструктури.

Розвідінформація потрібна була загарбникам для підготовки повітряних ударів по українських об’єктах, у тому числі із використанням дронів.

За матеріалами слідства, ворожим поплічником виявився мешканець звільненого Лиману, якого дистанційно завербувала російська воєнна розвідка. Для передачі розвідданих він перебував «на зв’язку» з розвідником штурмового батальйону спецназу ГРУ та навідником танкової роти ворожої тактичної групи «Купол».

Встановлено, що комунікацію підтримували через заборонену соцмережу «Одноклассники».

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за вчинений злочин. Фігурант перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, минулого тижня на Донеччині затримали ворожого агента, який “зливав” позиції українських військових під Бахмутом та Авдіївкою. Поплічником РФ виявився 32-річний мешканець Торецька, який входить до близького оточення одного з керівників “МДБ ДНР” в окупованій Горлівці.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies