У звільненому Лимані місцевий мешканець інформував ворога про переміщення Сил оборони, – СБУ

Розвідінформація потрібна була загарбникам для підготовки повітряних ударів по українських об’єктах.

СБУ заявила про затримання інформатора російського ГРУ, який шпигував за Силами оборони на Донбасі.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

“Служба безпеки затримала на Донеччині ще одного інформатора головного управління генерального штабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ). Він збирав для окупантів розвіддані про місця дислокації та шляхи переміщення Сил оборони в районах Слов’янська, Лиману та Миколаївки”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що особливу увагу інформатор приділяв маршрутам руху українських військових колон, які переправлялись через р. Сіверський Донець у напрямку Бахмута. Також зловмисник передавав агресору координати місцевих заводів та залізничної інфраструктури.

Розвідінформація потрібна була загарбникам для підготовки повітряних ударів по українських об’єктах, у тому числі із використанням дронів.

За матеріалами слідства, ворожим поплічником виявився мешканець звільненого Лиману, якого дистанційно завербувала російська воєнна розвідка. Для передачі розвідданих він перебував «на зв’язку» з розвідником штурмового батальйону спецназу ГРУ та навідником танкової роти ворожої тактичної групи «Купол».

Встановлено, що комунікацію підтримували через заборонену соцмережу «Одноклассники».

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за вчинений злочин. Фігурант перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, минулого тижня на Донеччині затримали ворожого агента, який “зливав” позиції українських військових під Бахмутом та Авдіївкою. Поплічником РФ виявився 32-річний мешканець Торецька, який входить до близького оточення одного з керівників “МДБ ДНР” в окупованій Горлівці.