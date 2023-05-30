Сили ППО знищили 29 ударних дронів, якими ворог атакував столицю

У ніч на 30 травня з 23:30 по 4:30 тривала ворожа атака безпілотниками “Shahed-136/131”. Майже всі ударні дрони знищені на підступах до столиці і в небі над Києвом.

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

Цієї ночі російські окупаційні війська вкотре атакують Україну іранськими ударними безпілотниками Shahed-136/131. Загалом із півночі та півдня зафіксовано пуски 31 дрона-камікадзе.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 29 ударних БпЛА. Майже усі дрони уражені на підступах до столиці та у небі Києва.

Нагадаємо, уночі 30 травня РФ вчинила четверту за дві доби повітряну атаку на Київ. У різних районах міста на обох берегах зафіксовано падіння збитих безпілотників. Вибухи лунали у Подільському, Голосіївському, Святошинському, Дніпровському, Дарницькому та Печерському районах. Ближче до 5-ї години ранку відомо, що внаслідок падіння уламків на багатоповерхівку загинула людина.