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У Запорізькій області окупанти змушують аграріїв вести електронний облік зерна, - Федоров

Росіяни змушують облікувати навіть зерно минулих врожаїв. 

У Запорізькій області окупанти змушують аграріїв вести електронний облік зерна, - Федоров
Фото: EPA/UPG

Російська окупаційна адміністрація намагається контролювати український врожай і грабувати тимчасово окуповані ними території Запорізької області

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

“Щоб аграрії не могли самостійно розпоряджатися вирощеним врожаєм, загарбники змушують їх вести електронний облік зерна та продуктів переробки””, - розповів Федоров. 

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Він додав, що окупанти змушують внести туди навіть зерно минулих врожаїв. 

В іншому випадку аграрії не зможуть а ні продати зерно, ні переробити його.  

Нагадаємо, Україна наклала арешт на п’ять російських суден-порушників, що перевозили награбоване українське зерно.

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