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Внаслідок падіння уламків російського безпілотника на Кіровоградщині пошкоджені вісім будинків

На місці падіння уламків працює комісія. 

Внаслідок падіння уламків російського безпілотника на Кіровоградщині пошкоджені вісім будинків
Фото: Андрій Райкович

У Новоукраїнському районі Кіровоградської області  внаслідок падіння уламків “шахеда” постраждали вісім домоволодінь.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

“Мешканців одного з будинків вже знайшли куди відселити, бо помешкання не підлягає відновленню. Ще в одному будинку уламками зруйнувало покрівлю”, - розповів Райкович. 

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Він додав, що ще шість 6 осель мають незначні ушкодження.

Наразі наслідки падіння уламків безпілотника ліквідовують. 

“Комісія вже підраховує збитки. Родинам допоможуть”, - підсумував Райкович. 

Нагадаємо, протягом доби 29 травня РФ завдала двох масованих ракетно-авіаційних ударів по території України. За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, росіяни ведуть психологічну війну з метою підірвати емоційну стійкість і єдність українців, бо це два важливих фактори опору.

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