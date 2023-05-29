Внаслідок падіння уламків російського безпілотника на Кіровоградщині пошкоджені вісім будинків

У Новоукраїнському районі Кіровоградської області внаслідок падіння уламків “шахеда” постраждали вісім домоволодінь.
Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
“Мешканців одного з будинків вже знайшли куди відселити, бо помешкання не підлягає відновленню. Ще в одному будинку уламками зруйнувало покрівлю”, - розповів Райкович.
Він додав, що ще шість 6 осель мають незначні ушкодження.
Наразі наслідки падіння уламків безпілотника ліквідовують.
“Комісія вже підраховує збитки. Родинам допоможуть”, - підсумував Райкович.
Нагадаємо, протягом доби 29 травня РФ завдала двох масованих ракетно-авіаційних ударів по території України. За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, росіяни ведуть психологічну війну з метою підірвати емоційну стійкість і єдність українців, бо це два важливих фактори опору.