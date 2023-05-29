Внаслідок падіння уламків російського безпілотника на Кіровоградщині пошкоджені вісім будинків

У Новоукраїнському районі Кіровоградської області внаслідок падіння уламків “шахеда” постраждали вісім домоволодінь.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

“Мешканців одного з будинків вже знайшли куди відселити, бо помешкання не підлягає відновленню. Ще в одному будинку уламками зруйнувало покрівлю”, - розповів Райкович.

Він додав, що ще шість 6 осель мають незначні ушкодження.

Наразі наслідки падіння уламків безпілотника ліквідовують.

“Комісія вже підраховує збитки. Родинам допоможуть”, - підсумував Райкович.

Нагадаємо, протягом доби 29 травня РФ завдала двох масованих ракетно-авіаційних ударів по території України. За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, росіяни ведуть психологічну війну з метою підірвати емоційну стійкість і єдність українців, бо це два важливих фактори опору.