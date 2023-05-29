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Вдень у метро Києва ховалася від обстрілів 41 тис. людей

Київ був атакований росіянами і вночі і вдень 29 травня.

Вдень у метро Києва ховалася від обстрілів 41 тис. людей
Фото: EPA/UPG

Під час ворожого обстрілу в ніч на понеділок, 29 травня, у метро столиці ховалися понад 9 тис. осіб, з яких 1 120 - діти.

Вдень 29 травня ховалася 41 тисяча людей, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Уночі на станціях метро укривалися більше ніж 9 тисяч містян, із яких 1 120 – діти. Це найбільша кількість людей, яка перебувала вночі на станціях протягом поточного місяця. Під час денного обстрілу столиці у підземці перебували більше ніж 41 тисяча людей", - ідеться в повідомленні.

Пресслужба нагадує, що в метро під час тривоги на станціях можна отримати стільці та питну воду. Городян просять зважати на те, що на станціях досить прохолодно, тому необхідно брати із собою теплий одяг.

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Нагадаємо, у ніч на 29 травня Росія вкотре атакувала Київ ракетами і дронами: ППО збила понад 40 ракет і БпЛА.

Також росіяни близько 11:00 розпочали чергову ракетну атаку на Київ і область. Протиповітряна оборона спрацювала і в області, і в столиці. 

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