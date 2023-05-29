Судитимуть жительку Донеччини, яка передавала росіянам дані про розташування систем ППО

Перед судом постане жителька Краматорського району Донеччини, яка передавала росіянам дані про розташування систем ППО і доповідала окупантам про місцезнаходження українських бійців у населених пунктах Краматорського й Покровського районів.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Зловмисниці інкримінують порушення за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Як становило слідство, з вересня по листопад 2022 року жінка добровільно надавала допомогу двом учасникам "ДНР" у веденні бойових дій проти Збройних Сил України. "Вона збирала й передавала їм через месенджер "Telegram" дані про місцезнаходження українських бійців у населених пунктах Краматорського й Покровського районів. При цьому відправляла як текстові повідомлення, так і скріншоти «Google Maps», на яких відмічала точки зосередження особового складу й спеціального військового обладнання ЗСУ", - повідомили в прокуратурі.

Росіяни дізнавались від неї про прольоти української військової авіації, пункти розвантаження ешелонів військової техніки, місця випробування безпілотних летальних апаратів і розташування комплексів ППО. Крім того, зловмисниця радила, у яку пору доби, на її погляд, краще наносити удари по цих об’єктах. Загалом жінка передала близько 50 таких повідомлень.

Колаборантка перебуває під вартою. Їй загрожує від 12 до 15 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, днями в Ізюмському районі Харківської області поліція виявила двох жінок, котрі добровільно обійняли посади в незаконно створеній окупаційною владою адміністрації. Крім того, 12 років тюрми отримав колаборант з “Харківського МВС РФ”, який брав участь у репресіях проти мешканців Куп’янська.