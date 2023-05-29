ВР ухвалила надбавки до пенсій для жертв радянського режиму

Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому законопроєкт № 8032, що передбачає надання пенсій борцям за незалежність України.

Про це повідомляє сайт парламенту.

“29 травня 2023 року Верховна Рада України прийняла закон України “Про внесення змін до законів України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною” та “Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років”, – йдеться у повідомленні.

Мова йде про борців за незалежність України у 20 столітті та деяких інших осіб, яким встановлюється пенсія за особливі заслуги перед Україною (надбавка до пенсії). За часів комуністичного тоталітарного режиму вони зазнали репресій за політичними або релігійними мотивами у формі позбавлення волі (ув’язнення) або примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу та були реабілітовані у встановленому законом порядку.

Сума щомісячної надбавки до пенсії становитиме 4 200 гривень. Ця сума буде щорічно індексована, починаючи з 1 березня 2024 року.

Нагадаємо, за час комуністичного режиму, за підрахунками істориків, через репресії радянських каральних органів пройшли понад 10 млн українців. Репресії торкнулися усіх верств населення, представників усіх соціальних груп і професій: від селян і робітників – до науковців, митців та священників. В Україні практично немає людей, чих б родин, у тих чи інших формах, не торкнулися репресії.